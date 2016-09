Bongs und Bikes: Bahn versteigert kuriose Fundstücke

NÜRNBERG - Musikinstrumente, Handwerkszeug, Fahrräder und jede Menge Koffer. Es gibt kaum etwas, was nicht schon im Zug oder am Bahnhof seinen Eigentümer verlor. Im DB Museum kamen nun 170 Fundsachen aus dem ganzen Bundesgebiet unter den Hammer.

Das vielleicht kurioseste Stück, das die Bahn am Samstag versteigerte: Ein kompletter Satz Bongs. © Roland Fengler



An diesem Tag sind es unter anderem Fahrräder, herrenlose Smartphones, ein Keybord, ein Koffer voller Sturmfeuerzeuge und einer mit Lichtschaltern, die neue Besitzer gebrauchen könnten. Es gibt kaum ein Fundstück, das nicht das Interesse der Besucher im voll besetzten Festsaal wecken würde.

Selbst für einen hölzernen Papagei werden Finger gehoben. Doch trotz so mancher Skurrilität, Ramsch kommt hier nicht unter den Hammer. "In den Koffern sind keine stinkenden Socken", flapst denn auch Auktionator Walter Schreiner. Geräte wurden vorab geprüft, ob sie noch funktionieren, alles ist sauber, und auch all die herrenlosen Koffer waren zuvor mit Fundsachen neu bestückt worden und gehen als Überraschungskoffer weg wie die warmen Semmeln.

60 Prozent der Fundstücke gehen zurück an Besitzer

Etwa 250.000 Fundstücke landen bundesweit pro Jahr in den Fundbüros der Bahn - nach etwa zehn Tagen wandern die Sachen in das große Zentrallager in Wuppertal, dort müssen sie mindestens 90 Tage aufbewahrt werden. 60 Prozent der Fundstücke landen am Ende wieder bei ihrem Besitzer.

Der Rest wird für die Versteigerung freigegeben. Bei den Stücken selbst ist beinahe alles geboten, "selbst Brustimplantate hatten wir schon", wie Janina Hoffmann von DB berichtet.

