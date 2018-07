Malle-Fans und Feierwütige zog es am Samstag in Scharen an den Nürnberger Flughafen. Dort stieg wieder einmal die legendäre Super-Sommer-Sause. Mit reichlich Bier und Sangria holten die Besucher den Ballermann nach Nürnberg. Mia Julia, Ikke Hüftgold und die Atzen sorgten unter anderem für den richtigen Party-Sound. © Edgar Pfrogner