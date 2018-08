Brand im Westen Nürnbergs: Polizei sperrte Fürther Straße

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, denn die Ursache ist unklar - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Gegen 18.30 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei über ein Feuer im Nürnberger Westen: In der Roonstraße drang dunkler Rauch aus dem Keller eines Rohbaus. Die Feuerwehr rückte sofort aus, um den Brand zu löschen. Zeitweise waren Straßen gesperrt.

Bilderstrecke zum Thema 30.000 Euro Schaden: Brand auf Baustelle in Nürnberg Am Donnerstagabend rückte die Feuerwehr in den Nürnberger Westen aus: Aus einem Rohbau in der Roonstraße, Ecke Bärenschanzenstraße drang dichter Rauch. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen schnell ablöschen, der Schaden liegt dennoch bei rund 30.000 Euro. Die Fürther Straße sowie die Roonstraße waren während der Löscharbeiten für den Verkehr gesperrt. Die Polizei ermittelt nun.



Am Dienstagabend meldeten Zeugen ein Feuer bei der Polizei in Nürnberg. Sie hatten bemerkt, dass dichter Rauch aus einem Rohbau in der Roonstraße im Westen der Stadt drang. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort eintrafen, qualmte es noch immer heftig aus dem Keller des Rohbaus. Die Feuerwehr konnte die Flammen auf der Baustelle dann schnell unter Kontrolle bringen, verletzt wurde niemand. Während der Löscharbeiten sperrte die Polizei die Fürther Straße und die Roonstraße kurzfristig ab.

Der Brand auf der Baustelle hat einen Schaden von rund 30.000 Euro verursacht, die Ursache ist aber noch völlig unklar. Das Fachkommisariat für Branddelikte hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen.

