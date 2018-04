Brand in der Brettergartenstraße: Schuld waren zwei Bäume

Einfamilienhaus fängt Feuer - Wärmebildkamera, Säge und Drehleiter im Einsatz - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Sonntagnachmittag kam es zu einem Hausbrand in der Brettergartenstraße in Nürnberg. Zwei Bäume im Vorgarten fingen aus bislang ungeklärter Ursache Feuer, die Flammen griffen über auf die Fassade über.

Da das Hauseck mit Efeu bewuchert war, stand das Einfamilienhaus wenig später ebenfalls in Flammen. Die Berufsfeuerwehr Nürnberg rückte mit einem Löschzug an und führte nach der erfolgreichen Eindämmung des Feuers eine Kontrolle des Dachstuhls mithilfe einer Wärmebildkamera durch.

Am Sonntagnachmittag kam es zu einem Hausbrand in der Brettergartenstraße in Nürnberg. Zwei Bäume, die sich im Vorgarten und in unmittelbarer Nähe der Hauswand befanden, fingen aus bislang ungeklärter Ursache Feuer und lösten somit den Hausbrand aus.



Zu diesem Zweck musste vorher einer der beiden verbrannten Bäume mittels einer Motorsäge Stück für Stück abgetragen werden, was zu einem Einsatz der Drehleiter führte.

Die Polizei sperrte für die Löscharbeiten die Brettergartenstraße (bis Holsteiner Straße) in beide Richtungen. Verletzt wurde niemand.

vah