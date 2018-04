Brand in Müllbunker: Nürnbergs Recyclinghöfe bleiben dicht

Am 21. und 23. April wird kein Sperrmüll angenommen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Brand in der Nürnberger Müllverbrennungsanlage hat weiter Folgen: Auch Tage nach dem Feuer bleiben die Wertstoffhöfe noch geschlossen - voraussichtlich noch bis zum Montag.

Am Dienstagnachmittag brach in einer Müllverbrennungsanlage ein Feuer aus. Bis in die frühen Morgenstunden waren die Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten beschäftigt. Grund für den stundenlangen Brand könnten glühende Kohlen gewesen sein, die jemand entsorgt hat, so der Werksleiter. Bestätigt wurde dies jedoch noch nicht. Insgesamt waren 24 Fahrzeuge im Einsatz gegen die Flammen, dabei versprühten sie Tausende Liter Schaum, weit über 100 Retter waren in der Spitze gefordert.

Aufgrund des Brandes bleiben die Wertstoffhöfe am 21. und 23. April ganztägig geschlossen, da der angenommene Sperrmüll nicht entsorgt werden könnte. Das teilte die Stadt am Freitag mit.

Bilderstrecke zum Thema Bunkerbrand: Rauch wabert aus Nürnberger Müllverbrennungsanlage Über 100 Einsatzkräfte und 24 Fahrzeuge: Ein Großaufgebot kämpft am Dienstagnachmittag gegen Flammen in der Nürnberger Müllverbrennungsanlage. Rauch stand über dem Stadtteil St. Leonhard. Die Hintergründe sind unklar, die Löscharbeiten werden aber noch bis Tief in die Nacht hinein andauern.



lie