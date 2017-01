Brand in Nürnberg: Lauter Knall schreckt Anwohner auf

NÜRNBERG - Am Sonntagabend meldeten in Nürnberg mehrere Anwohner einen Brand in einem Hinterhof und wollten eine Explosion gehört haben. Sofort fuhren mehrere Löschzüge, Polizeistreifen und Rettungswagen zur Frankenstraße. Dort sahen die Einsatzkräfte, dass es auf einem Balkon brannte.

Mehrere Anwohner hatten sich bei den Einsatzkräften gemeldet, weil es in einem Hinterhof in Nürnberg brannte. © News5/Bauer



Die Feuerwehr hatte die Flammen jedoch schnell unter Kontrolle, so dass sie sich nicht ausbreiten konnten. Wieso es zu dem Brand kam, konnte die Polizei am Montagmorgen noch nicht mit Sicherheit sagen. Vermutlich löste ein Böller das Feuer aus, die Ermittlungen dazu laufen aber noch. Verletzte gab es bei dem Brand nicht.

