Brandstiftung: Auto steht komplett in Flammen

Ein 25-Jähriger wurder als Tatverdächtiger identifiziert - vor 5 Stunden

NÜRNBERG - Am Sonntagnachmittag brannte im Nürnberger Stadtteil Gebersdorf ein Auto vollkommen aus. Die Polizei geht davon aus, dass das Fahrzeug vorsätzlich angezündet wurde.

Aufmerksame Passanten riefen am Sonntagnachmittag gegen 12.45 Uhr in der Einsatzzentrale an und teilten der Polizei mit, dass auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Gebersdorf ein brennendes Auto steht.

Als Polizei und Feuerwehr eintrafen stand der VW Polo bereits lichterloh in Flammen. Obwohl die Einsatzkräfte das Feuer schnell gelöscht hatten, brannte der Wagen vollständig aus. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von mehreren Tausend Euro.

Im weiteren Verlauf kam immer mehr der Verdacht auf, dass der Brand wohl vorsätzlich gelegt wurde. In diesem Zusammenhang identifizierte die Polizei einen 25-jährigen Mann als Tatverdächtigen und nahm ihn vorläufig fest.

Die Beamten leiteten gegen den 25-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Brandstiftung ein.

