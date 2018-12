Brandwunden: Kleine Flamme birgt große Gefahr

NÜRNBERG - Advent und Weihnachten sind ohne Kerzenschein kaum zu denken. Doch die kleinen Flammen können zu einer großen Gefahr werden. Vor allem für Kinder. Experten warnen, scheinbar harmlose Kerzen zu unterschätzen.

Feuer kann Kindern schwerste Verbrennungen zufügen. Foto: dpa



Es wird heiß. Das kommt einem aber nur so vor. Denn das Feuer lodert auf der Leinwand. Es ist aber kein romantisch-knisterndes Feuer. Das, was Horst Gillmeier, Leiter der Nürnberger Feuerwache 3, seinen Gästen mit dem Beamer zeigt, ist gefräßig und bedrohlich.

Es fängt an mit dem Lichtschein einer Kerze, die plötzlich umkippt. Aus der kleinen Flamme wird ein Feuer, das sich von einem Zweig am Weihnachtsbaum zum nächsten in immer schnellerer Geschwindigkeit frisst. Vom Baum geht der Brand über aufs Mobiliar, die Tapete, die Vorhänge, und im Nu steht das ganze Zimmer in Flammen.

"Es dauert keine zehn Minuten, bis der Raum brennt", sagt Gillmeier. In einem Abbruchhaus in Laufamholz hat die Berufsfeuerwehr den Brand unter realen Bedingungen kontrolliert gelegt und getestet, wie schnell sich Flammen entwickeln können.

Mit Blick auf die laufende Vorweihnachtszeit wollen er, der Chefarzt der Kinderchirurgie im Klinikum Nürnberg, Dr. Karl Bodenschatz, und die Präventionsassistentin von Klabautermann e.V., Barbara Gerlach, auf die Gefahren von Kerzen und anderen Hitzequellen hinweisen. Vor allem für kleine Kinder ist die Gefahr groß, Brandverletzungen zu erleiden, etwa am Adventskranz, am Christbaum, am heißen Glühwein oder an der ungesichert abgestellten Tasse mit dampfendem Tee.

"Wenn sich die Kleinen an der Tischdecke hochziehen und die Tasse mit Inhalt herunterfällt, kann das schon zu Brandverletzungen führen", sagt Gerlach. 76 Prozent aller thermisch verletzten Kinder sind jünger als fünf Jahre. Die meisten Unfälle dieser Art passieren im häuslichen Bereich und nicht, wie von vielen Eltern vermutet, im Straßenverkehr, sagen Experten.

Chefarzt Bodenschatz kennt viele solche Fälle. Gerade bei Kleinkindern haben die Narben eine fatale Wirkung. "Brandnarben können die Bewegung einschränken, weil sie nicht in der Geschwindigkeit mitwachsen wie der Körper des Kindes." Finger oder Arme lassen sich nicht strecken, oder die Betroffenen können wegen Brandnarben am Hals ihren Kopf nur eingeschränkt wenden. "Folgeschäden könne auch sein, dass bei Mädchen in der Pubertät die Brust nicht wächst oder sich mit dem Wachstum die Wirbelsäule verkrümmt", so Bodenschatz.

Bundesweit gebe es jährlich rund 6000 Fälle mit schlimmen Verbrennungen bei Kindern, im Klinikum Nürnberg alleine werden pro Jahr 200 stationär behandelt. "Wenn sich ein Kind verbrüht, sollte die heiße Kleidung runter, aber nur, wenn sie nicht klebt", rät der Mediziner. In so einem Notfall muss schnell gehandelt und sofort die 112 angerufen werden. "In Nürnberg sind die kleinen Patienten dann innerhalb von einer Stunde im Klinikum."

