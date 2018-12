Brennbare Fassaden: Vorerst keine Entwarnung in Nürnberg

NÜRNBERG - Im Nürnberger Stadtteil Neuselbrunn mussten Hochhäuser geräumt werden, weil Experten dort brennbare Fassadenteile vermuten. Ein Einzelfall? Das prüft die Stadt derzeit - die hat jedoch einen Verdacht.

An fünf Hochhäusern in Neuselsbrunn muss die Fassadendämmung wegen Brandgefahr entfernt werden. Laut eines Gutachtens befinden sich dort brennbare Materialien. © Roland Fengler



Hier lesen Sie alles zu den Problem-Fassaden in Neuselbrunn. Erst vor wenigen Tagen demonstrierten Anwohner, die über Weihnachten aus ihren Wohnungen mussten, in dem Stadtteil. Die Zustände, sagen sie, seien unzumutbar.

NZ: Herr Ulrich, haben auch andere Städte Probleme mit brennbaren Fassaden?

Daniel Ulrich: Wenn man das in Neuselsbrunn gesehen hat, dann drängt sich der Verdacht auf, dass wir kein Einzelfall sind. Das Material ist offenbar in großen Mengen verbaut worden. Es kann aber sein, dass in anderen Städten das Problem schon in den neunziger Jahren mit der damaligen Dämmwelle gelöst wurde. Möglich ist aber auch, dass es noch viele Problemfassaden gibt.

Anwohner machten ihrem Ärger in Neuselbrunn erst vor wenigen Tagen Luft. © Stefan Hippel



Wie weit ist denn die Stadt bei der Überprüfung der Dämmsysteme.

Ulrich: Das zieht sich schon noch hin. Wir sind bei einigen großen Unternehmen durch. Da sieht es sehr gut aus. Die WBG und das ESW haben ihren Bestand durchgesehen und da gibt es keine Probleme. Es kann insgesamt noch sechs bis sieben Monate dauern, bis wir Entwarnung geben können. Es genügt nicht mehr, dass ein Geschäftsführer anruft und sagt, es ist alles gut. Das wollen wir genau wissen.

Haben sich schon andere Städte bei der Nürnberger Stadtverwaltung gemeldet und um Rat gebeten?

Ulrich: Bei mir nicht, aber auf der Verwaltungsebene, bei der Bauordnung schon. Mit dem Innenministerium in München, das für Bauen in Bayern zuständig ist und das Vorgehen koordiniert, haben wir dauerhaft Kontakt. Das Problem Brandschutz wird sehr ernst genommen, weil möglicherweise noch vieles andere auch entdeckt wird.

Warum ist diese Auseinandersetzung so heftig?

Ulrich: Die Stadt hat keinen Fehler gemacht, auch wenn das manchen Betroffenen sehr, sehr wehtut. Das kann man nachvollziehen. Ich bin der Überzeugung, dass wir jeden Rechtsstreit gut bestehen können.

