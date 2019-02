Brennender Audi und Gaffer: Stau auf A6 bei Nürnberg

Mehrere Warnleuchten sollen aufgeleuchtet haben, bevor das Auto Feuer fing - vor 1 Stunde

FEUCHT - Weil ein Auto am Donnerstagabend auf der A6 bei Nürnberg in Flammen aufging, kam es zu einem langen Stau im Berufsverkehr. Das Auto brannte direkt unter einer Brücke am Autobahnkreuz Nürnberg Süd aus. Welche Folgen der Vorfall für das Bauwerk hat, ist noch unklar.

Als eine 62-Jährige am Donnerstagabend auf der A6 in Richtung Amberg unterwegs war, leuchteten plötzlich mehrere Warnlampen in ihrem Audi auf, so die Frau. Genau unter der Brücke des Autobahnkreuzes Nürnberg Süd blieb ihr Wagen stehen. Die Fahrerin wollte gerade aussteigen, als ihr Pkw plötzlich Feuer fing, teilte die Polizei mit.

Die Feuerwehr konnte ihr Auto nicht mehr retten. Es brannte komplett aus. Die Frau blieb aber unverletzt, sie konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Durch die enorme Hitze könnten Schäden an der Brücke entstanden sein. Dies muss noch geprüft werden. Der Sachschaden an der Fahrbahn und dem Audi wird derzeit auf 13.000 Euro geschätzt.

Die Lösch- und Bergungsarbeiten und auch eine Vielzahl an Gaffern führten zwischenzeitlich zu einem Stau von sieben Kilometern, berichtete die Polizei. Es kam zu erheblichen Behinderungen im abendlichen Berufsverkehr.

ikö