Brennender Roller zieht Hausfassade in Mitleidenschaft

Die Ursache ist bislang unklar - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Freitagmorgen ist ein abgestellter Roller nahe an einer Hauswand in Flammen aufgegangen. Die Berufsfeuerwehr Nürnberg konnte das Fahrezeug schnell löschen. Allerdings ließ die Hitze Fensterscheiben springen.

Ein Roller war in Nürnberg-Muggenhof in Brand geraten. © ToMa



Ein Roller war in Nürnberg-Muggenhof in Brand geraten. Foto: ToMa



Um etwa 9 Uhr wurden die Einsatzkräfte am Freitag nach Nürnberg-Muggenhof gerufen. In einem Hinterhof zwischen der Fürther Straße und der Sigmundstraße war ein Roller in Brand geraten. Die gerufene Feuerwehr brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Die Ursache für den Schaden ist bislang unklar. Das Fahrzeug stand nahe einer Hauswand, welche erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Mindestens ein gesprungenes Fenster musste notdürftig vernagelt werden. Zur Höhe des Gesamtschadens konnten die Einsatzkräfte noch keine Angaben machen.

