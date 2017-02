Brezen-Stand in Karolinenstraße überfallen

NÜRNBERG - Nachdem am Dienstagnachmittag ein Brezen-Stand in der Königstraße überfallen wurde, teilte die Polizei am frühen Abend einen weiteren Raub auf einen Brezen-Stand in der Karolinenstraße mit. Es handelt sich wohl um den gleichen Täter. Die Beamten hoffen auf Hinweise.

Am Dienstagnachmittag hat ein unbekannter Mann einen Brezen-Stand in der Königstraße, direkt in der Nürnberger Innenstadt überfallen. Wie sich herausstellte, überfiel der Mann wenige Minuten zuvor einen anderen Brezen-Stand in der Karolinenstraße. Diese Tat passierte laut Zeugenangaben zwischen 14.15 Uhr und 14.30 Uhr.

Auch in diesem Fall hatte der Mann ein Messer dabei, raubte einen Teil der Einnahmen und konnte - wie auch bei dem anderen Überfall - flüchten. Ein Zeuge nahm laut Augenzeugenberichten zwar noch die Verfolgung des Täters in Richtung Stadtgraben auf, konnte ihn aber ganz offensichtlich nicht stoppen. Die Polizei fahndet nach dem Räuber.

Polizei sucht Augenzeugen

Der Täter wird zwischen 30 und 35 Jahre alt geschätzt, ist zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß, hat dunkle Haare, eine auffällig große Nase, trägt eine graue Jeans und eine schwarze Jacke. Der Mann trägt das Messer immer noch bei sich.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken bittet um Hinweise aus der Bevölkerung und ist unter 0911 / 2112 3333 zu erreichen.

