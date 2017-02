Brezn-Stand in der Königsstraße überfallen

NÜRNBERG - Am Dienstagmittag hat ein unbekannter Mann gegen 14.30 Uhr einen Brezn-Stand in der Innenstadt ausgeraubt. Der Täter ist mit der Kasse auf der Flucht. Die Polizei sucht nach dem Unbekannten und hofft auf Hinweise von Augenzeugen.

Am Dienstagnachmittag hat ein unbekannter Mann einen Brezn-Stand in der Königsstraße, direkt in der Nürnberger Innenstadt überfallen. Als der Täter die Besitzerin mit einem Messer bedrohte und die rote Kasse raubte, war die Frau alleine im Brezn-Stand.

Laut Polizei rannte der Mann im Anschluss samt Kasse in Richtung Königstorpassage. Die Verkäuferin blieb unverletzt, steht aber unter Schock. Der Unbekannte ist flüchtig, die Polizei fahndet nach dem Dieb.

Polizei sucht Augenzeugen

Der Täter wird zwischen 30 und 35 Jahre alt geschätzt, ist zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß, hat dunkle Haare, eine auffällig große Nase, trägt eine graue Jeans und eine schwarze Jacke. Der Mann trägt das Messer immer noch bei sich.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken bittet um Hinweise aus der Bevölkerung und ist unter 0911 / 2112 3333 zu erreichen.

