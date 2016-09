Brückenabriss: Doch längere Sperrung am Nordring

NÜRNBERG - Die Reste der gesprengten Bahnbrücke am Nordring sind zwar weitgehend verschwunden, doch das Aufräumen dauert mindestens elf Tage länger als geplant - bis zum 23. September.

Weitgehend verschwunden sind am Nordring die Reste der rund 7500 Tonnen schweren Stahlbeton-Bahnbrücke. Doch das Aufräumen der Fundamente durch Fachfirmen im Auftrag des DB-Immobilienunternehmens Aurelis dauert länger als geplant. © Foto: Eduard Weigert



Ursprünglich sollte der Verkehr am Nordring schon ab dem 5. September wieder zweispurig auf beiden Seiten fließen. Doch da die für einen zügigen Brückenabbruch notwendige Sprengung eine Woche später, am 5. August, erfolgte, wurde die Vollendung der Aufräumarbeiten auf den 12. September verschoben. Doch es dauert noch länger: Auf Anfrage des Stadtanzeigers haben das DB-Immobilienunternehmen Aurelis und die Stadt mitgeteilt, dass sich die Behinderungen bis voraussichtlich 23. September verlängern werden.

"Unvorhergesehene Erschwernisse beim Abriss der Brückenfundamente“ gelten als Hauptgrund für die Verzögerungen, die dazu führen, dass vorerst nur je eine Spur zur Verfügung steht. Aurelis-Pressesprecher Daniel Schreyer erklärt, dass die Arbeiten vor Ort"umfangreicher als gedacht" gewesen seien. Dies hängt auch damit zusammen, dass Fundamente und Schächte entdeckt wurden, die so auf den Plänen nicht zu finden waren. Als weiteres Problem entpuppte sich das Thema Entwässerung. Als Folge hat sich das Modellieren der Böschung am Rand des früheren Nordbahnhofgeländes deutlich verspätet.

Sprengung ohne Schäden

In Abstimmung mit dem Servicebetrieb Öffentlicher Raum (Sör) geht man bei Aurelis davon aus, dass die Bagger am Freitag, 23. September, abrücken können. Bis Ende September, verspricht Schreyer, sollen auf jeden Fall alle Einschränkungen in diesem Bereich des Nordrings verschwunden sein. Er betont im Übrigen, dass die Mehrarbeiten nichts mit der Sprengung zu tun haben, die ohne Schäden über die Bühne gegangen sei.

Bei Sör ist man "nicht erfreut" über die Verlängerung der Aufräumarbeiten am Nordring. Sprecher André Winkel sagt, dass man genau hinschauen werde, wie nächste Woche die Lage vor Ort - vor allem während der Hauptverkehrszeiten - ist. "Falls es nicht klappt, wird die Baustellenzeit auf 9 bis 15 Uhr verkürzt", kündigt Winkel an. In der restlichen Zeit müssen dann je zwei Spuren bereitstehen.

Was die Überquerung des Nordrings in diesem Bereich betrifft, müssen die Anwohner mindestens bis zum Jahr 2018 auf Ersatz warten. Ein Fußgänger- und Radfahrersteg ist laut Winkel vorgesehen, bis dato gibt es aber noch keine Planung dafür. Sofern diese samt einem konkreten Kostenvoranschlag vorliegt, sind die Stadträte gefordert, die Mittel dafür freizugeben. Läuft alles glatt, wird die neue, schmale Nordringbrücke in etwa zwei Jahren stehen.

Jo Seuss