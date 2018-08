Brückenarbeiten in Gebersdorf: Mehr Zeit einplanen

Sanierung an der Hügelstraße läuft in drei Bauabschnitten bis Februar 2020 - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die beiden Brücken der Hügelstraße in Gebersdorf über den Main-Donau-Kanal und die Südwesttangente müssen grundlegend saniert werden. Autofahrer müssen sich deshalb bis voraussichtlich Februar 2020 zumindest zeitweise auf Behinderungen einstellen.

Bis Anfang 2020 müssen sich Autofahrer im Bereich der Gebersdorfer Brücken über den Main-Donau-Kanal gedulden. Denn die werden grundlegend saniert. © Pixabay



Durch die Arbeiten soll nicht nur die Verkehrssicherheit der beiden Brückenbauwerke für einen längeren Zeitraum erhalten werden, sondern auch dem gestiegenen Verkehrsaufkommen über den Main-Donau-Kanal, vor allem durch den Schwerlastverkehr, Rechnung getragen werden.

Am Montag hat Sör mit den Vorbereitungsarbeiten begonnen. Bis Freitag, 24. August, wird die Baustelle eingerichtet und die geänderte Verkehrsführung ausgeschildert sein. Die folgenden Sanierungsarbeiten werden, in mehrere Abschnitte unterteilt, so durchgeführt, dass der Verkehr aufrechterhalten werden kann. Je Fahrtrichtung bleiben nach Möglichkeit stets zwei Fahrspuren offen. Punktuell können jedoch weitere Verengungen notwendig sein, die aber nur von kurzer Dauer sein sollen.

Sör ist bemüht, die Verkehrsbeziehungen so wenig wie möglich zu beeinträchtigen und flexibel auf das Verkehrsaufkommen auf der Brücke zu reagieren. Es wird dennoch gebeten, während der Bauzeit mehr Fahrzeit als sonst über die Hügelstraße einzuplanen.

Südwestpark-Zufahrt bleibt

Anfang September starten dann die Bauarbeiten auf den beiden Brücken. Es werden jeweils die Ober- und Unterseiten saniert. An der Anschlussstelle Gebersdorf werden auch während der Bauarbeiten nahezu sämtliche Verkehrsbeziehungen aufrechterhalten. Gesperrt werden lediglich die Geradeausspur der Abfahrtsrampe aus Richtung Fürth und die Linksabbiegespur zur Auffahrt auf die Südwesttangente in Richtung Feucht. Die Strecke vom Südwestpark auf die Südwesttangente und von der Südwesttangente zum Südwestpark bleibt stets offen. Es steht dafür in jeder Fahrtrichtung mindestens eine Fahrspur zur Verfügung.

Ab Montag, 3. September, beginnt Sör im ersten Bauabschnitt im südlichen und mittleren Teil der Brücken mit dem Rückbau der Brückenkappen. Brückenkappen sind die Übergangszonen der Brücke zwischen Fahrbahn und Geländer und markieren den Bereich, der von Fußgängern und Radfahrern genutzt wird. Darüber hinaus werden Teile der Mittelinsel der Brücken abgetragen. Der Fahrbahnbelag wird stückweise entfernt. Bis Freitag, 26. Oktober, sollen diese Arbeiten im südlichen Teil der Brücke voraussichtlich vollständig abgeschlossen sein.

Während des zweiten Bauabschnitts, der am Montag, 29. Oktober, beginnt und voraussichtlich am Freitag, 12. April 2019, endet, wird der nördliche Abschnitt saniert. Von Montag, 3. Dezember, bis Dienstag, 11. Dezember, werden dort die Brückenkappen abgebrochen. Im südlichen Teil der Brücken wiederum werden die Kappen und die Fahrbahn stückweise wiederhergestellt. Ab Anfang November finden parallel Bohrungen für die Baugruben im nördlichen Bereich der Brücken statt, um sich ein Bild über den Zustand der Widerlager zu machen. Im März 2019 werden die Fahrbahnen wieder komplett hergestellt und eine Schutzschicht eingebaut.

Während des dritten Bauabschnitts von Montag, 15. April 2019, bis Mittwoch, 21. August 2019, wird der mittlere Abschnitt samt Fahrbahnen komplett saniert. Die Mittelkappen werden neu hergestellt und eine neue Beleuchtung für beide Brückenteile errichtet. Darüber hinaus werden neue Geländer eingepasst und weitere Bohrungen im Mittelbau der Brücken vorgenommen.

Während des vierten Bauabschnitts von Donnerstag, 22. August 2019, bis Mittwoch, 18. Dezember 2019, steht die Sanierung des südlichen Abschnitts an. Auch hier werden die Brückenkappen zurückgebaut, neue Geländer und neue Fahrbahnbeläge eingebaut sowie Bohrungen für die Baugruben im südlichen Sektor hergestellt.

