Brutale Attacke auf Jugendlichen: Mordkommission ermittelt

16-Jähriger erlitt schwerste Kopfverletzungen nach Prügelei - vor 18 Minuten

NÜRNBERG - Schwerste Kopfverletzungen erlitt ein Jugendlicher am späten Samstagabend, nachdem er die Sonnwendfeier im Nürnberger Stadtteil Worzeldorf besucht hatte. Unbekannte traten auf ihn ein. Die Nürnberger Mordkommission sucht dringend Zeugen.

Es passierte nach der Sonnwendfeier: Ein 16-jähriger Jugendlicher befand sich am Samstagabend auf dem Sportgelände des SC Worzeldorf in der Friedrich-Overbeck-Straße, um dort an der Sonnwendfeier teilzunehmen. Gegen 23 Uhr verließ der Jugendliche das Sportgelände. Unweit des Festplatzes wurde der Jugendliche plötzlich von mindestens drei Unbekannten zu Boden geschlagen.

Die Täter traten dann derart brutal mit den Füßen auf den Kopf des Jungen ein, dass er mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Nürnberger Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Hinweise auf das Tatgeschehen oder mögliche Tatverdächtige geben können, werden dringend gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.