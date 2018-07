Brutale Attacke in Unterhose: Täter muss in die Psychiatrie

NÜRNBERG - Er malträtierte eine Seniorin mit Fußtritten, muss aber nicht ins Gefängnis. Weil er an Wahnvorstellungen leidet, wird ein 25 Jahre alter Student aus Westafrika in eine psychiatrische Einrichtung gesperrt.

Das Gericht hat entschieden: Der "Unterhosen-Angreifer" gilt als schuldunfähig und wird dauerhaft in der Psychiatrie untergebracht. Foto: ToMa/Reitmayer



Der Fall sorgte im Dezember vergangenen Jahres für Aufsehen: Nur in Unterhosen bekleidet spazierte der 25-Jährige in der Nähe der U-Bahnstation Rothenburger Straße herum. Urplötzlich attackierte er eine 73-Jährige. Er streckte sie erst mit einem Faustschlag zu Boden, nahm Anlauf und kickte wie ein Fußballer gegen ihren Kopf.

Anschließend trat er noch einige Male zu. Passanten gingen dazwischen und retteten der Frau damit wohl das Leben. Dennoch: Während der Angreifer vorübergehend in eine Fachklinik kam, mussten die Ärzte auf der Intensivstation um das Leben der Frau kämpfen. Weil der 25-Jährige aufgrund seiner psychischen Einschränkung schuldunfähig ist, beantragte die Staatsanwaltschaft die dauerhafte Unterbringung in einer Fachklinik. Das Landgericht beschloss nun, dass der Mann aufgrund seines Zustandes eine Gefahr für die Allgemeinheit ist und deshalb in eine Klinik kommt.