Brutales Diebesduo geht auf Nürnberger Ladendetektiv los

Mutiger Zeuge kam dem Verletzten zu Hilfe - Polizei sucht dritten Mann - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Mittwochnachmittag beobachtete ein Ladendetektiv in einem Supermarkt in Mögeldorf, wie zwei Männer Zigaretten und Nahrungsmittel einsteckten. Als er das Duo darauf ansprach, eskalierte die Situation völlig.

Gegen 16.45 Uhr waren die beiden 21 und 24 Jahre alten Männer in einem Laden in der Laufamholzstraße im Nürnberger Stadtteil Mögeldorf offenbar auf Klau-Tour. Als der Ladendetektiv die Diebe stellen wollte, entwickelte sich schnell eine Rangelei. Der Detektiv konnte den Jüngeren zwar auf dem Boden festhalten, doch während er dort kniete, eilte der 24-Jährige seinem Komplizen zu Hilfe. Er schlug auf den Ladenhüter ein und soll ihm auch mehrfach mit den Füßen gegen den Kopf getreten haben.

Schließlich griff ein mutiger Zeuge des Vorfalls in die Schlägerei ein. Zusammen mit dem Detektiv konnte er die beiden Diebe überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Detektiv wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, das er aber kurz darauf wieder verlassen konnte. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Antrag auf Erlass eines Haftbefehls. Gegen das Duo wird nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt.

Die Polizei sucht im Zusammenhang mit dem Diebstahl noch nach einem dritten Mann. Er hatte sich mit den beiden Dieben in dem Supermarkt aufgehalten, sei allerdings an der Schlägerei nicht beteiligt gewesen. Er trug eine Kapuzenjacke und eine dunkle Basecap.

