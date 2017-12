Buden und Besucher: Alle Bilder vom Christkindlesmarkt

Hier finden Sie das komplette vorweihnachtliche Foto-Paket aus Nürnberg - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - 24 Tage dauert der Nürnberger Christkindlesmarkt heuer, über zwei Millionen Besucher erwartet die Stadt Nürnberg auf dem Hauptmarkt. Hier finden Sie bis Heiligabend alle Bilder zum Christkindlesmarkt 2017 - ob von Besuchern, Buden oder Bratwürsten. Klicken Sie sich durch!

Weihnachtliche Stimmung in der Nürnberger Innenstadt, am Hauptmarkt gingen die Lichter aus und alle Augen richteten sich auf die Frauenkirche: Am Freitagabend wurde der Nürnberger Christkindlesmarkt mit dem Prolog feierlich eröffnet. Ab 17.30 Uhr hatte Christkind Rebecca ihren großen Auftritt - und begeisterte die dicht gedrängte Menge im Herzen Nürnbergs.

