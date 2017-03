Büffeln seit 1925: Historische Bilder der Berufsschule 2

NÜRNBERG - Das Werkstattgebäude der Berufsschule 2 an der Müllnerstraße in Gostenhof gilt als das älteste seiner Art in Europa. 1925 nach Plänen des Nürnberger Architekten Georg Kuch erbaut, wurden hier zunächst nur Jungs ausgebildet. Wir blicken in die Geschichte der Räume.

Ute Möller