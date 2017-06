Bullterrier beißt in Nürnberg drei Kinder

Tier war aus Grundstück ausgebrochen - Ermittlungen gegen Halterin - vor 35 Minuten

NÜRNBERG - Ein Bullterrier, der aus einem privaten Grundstück an der Pastoriusstraße in Nürnberg ausgebrochen war, hat drei Kinder im Alter zwischen fünf und neun Jahren gebissen.

Die Kinder trugen leichte Verletzungen an der Hand und am Bein davon, ein Mädchen wurde an einer blutenden Lippe ambulant behandelt.

Noch bevor die Polizei kam, hatte die Halterin ihren Hund wieder eingefangen. Er wurde ins Tierheim gebracht, gegen die Frau wird nun ermittelt. Man habe den Fall auch dem für Kampfhunde zuständigen Ordnungsamt der Stadt gemeldet.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

c.s.