Bundesagentur für Arbeit sucht nach Weise-Nachfolger

NÜRNBERG - Der Personalpoker um die Nachfolge von BA-Chef Frank-Jürgen Weise ist rund sieben Monate vor seinem Ausscheiden bereits in vollem Gange. Jetzt dürften die Verhandlungen über den Zuschnitt und die Besetzung des künftigen Vorstandes in die heiße Phase gehen.

Über seine Nachfolge gilt zu entscheiden: Frank Jürgen Weise, Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit. © dpa



Zumindest ein Name steht dabei so gut wie fest, auch wenn das letzte Wort der BA-Verwaltungsrat und Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) haben: Detlef Scheele. Der frühere Hamburger Sozialsenator, der seit Oktober 2015 als Nachfolger von Heinrich Alt im Bundesagentur- Vorstand sitzt, soll Weise als Vorstandschef beerben, verlautet aus Verwaltungsratskreisen. Sein Ressort wird der bisherige Vorstand Arbeitsmarkt dem Vernehmen nach aber behalten. Weise hat im Mai diesen Jahren seinen Abschied von der BA und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) bekanntgegeben.

Dabei ist die Personalie "Scheele“ in dem mit Arbeitgebern, Gewerkschaftern und Vertretern der öffentlichen Hand besetzten Verwaltungsrat keineswegs unumstritten. Vor allem die Arbeitgeberseite um Peter Clever von der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände (BDA) hatte sich schon bei Scheeles Berufung in den BA-Vorstand dagegen gewehrt, in ihm eine Art Kronprinzen für Weise zu sehen.

In dieser Personalie, so heißt es, habe sich dann aber doch die Bundesarbeitsministerin durchgesetzt. "Frau Nahles hat da Druck gemacht“, heißt es in Bundesagentur-Kreisen. Scheele gilt als enger Vertrauter der Ministerin.

Ginge es nach Clever, sollte eigentlich – wie schon im Fall Weise - eine erfahrene Unternehmenspersönlichkeit die Bundesagentur führen. Zu lange, so beklagen manche im Aufsichtsrat, waren führende BA-Vorstandsposten vor der Ära Weise vor allem nach Parteienproporz vergeben worden – ob es nun der Christdemokrat Bernhard Jagoda war, der die Bundesagentur von 1993 bis 2002 geleitet hatte, oder dessen Nachfolger, SPD-Mann Florian Gerster.

"Da ist noch gar nichts entschieden"

Unternehmerische Erfahrung soll nach dpa-Informationen nun die bisherige Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Systemgastronomie (BdS), Valerie Holsboer, in die Bundesagentur bringen. Als neues Vorstandsmitglied würde die Juristin die bisherigen Aufgaben von Weise übernehmen: Finanzen, Controlling und Personal. Ins Spiel gebracht hat sie dem Vernehmen nach Arbeitgebervertreter Peter Clever, der zumindest in der wichtigen BA-Steuerfunktion eine Unternehmensmanagerin haben will.

Ganz sicher scheint diese Personalie aber noch nicht, auch wenn führende BA-Kreise das ganz anders sehen. Denn zumindest bei Teilen des Verwaltungsrats sorgt der Vorschlag "Valerie Holsboer" für Erstaunen: "Die Dame sitzt zwar im BA-Verwaltungsrat, aber im Haus ist sie noch nie aufgefallen", heißt es. Clever selbst wollte sich vor Abschluss der Gespräche über das "Personalpaket" nicht äußern.

Von einem Teil des Verwaltungsrats kommt jedenfalls das klare Signal: "Da ist noch gar nichts entschieden." Das Kontrollgremium werde erst im Oktober darüber beraten. Bislang liege offiziell noch kein Personalvorschlag auf dem Tisch. Der eine oder andere auf der Arbeitnehmerbank hätte jedenfalls lieber die Staatssekretärin im Verteidigungsministerium, Katrin Suder, im BA-Vorstand gesehen. "Sie hat schon als McKinsey-Frau bei der Bundesagentur gearbeitet und hat dabei gezeigt, dass sie die Bundesagentur versteht", erinnert sich ein BA-Insider.

