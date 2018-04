Bundesbank in Nürnberg tauscht noch immer D-Mark um

Milliarden an alten Noten und Münzen sind in Deutschland noch im Umlauf - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Geschenkte Sondermünzen von der Oma, die Geldsammlung vom Vater: Tagtäglich tauschen Privatkunden D-Mark bei der Nürnberger Bundesbank-Filiale in Euro um. Scheine und Münzen im Wert von zwölf Milliarden DM sind noch immer im Umlauf.

Die D-Mark stirbt nicht aus, zumindest horten die Deutschen noch immer gewaltige Summen. Foto: dpa



An die zehn Frauen und Männer warten werktags gegen Mittag im Eingangsbereich der Bundesbank-Filiale an der Bahnhofstraße: Viele haben Tüten oder Taschen voller Münzen und Scheine dabei. Ein kleines Tütchen mit DM-Münzen im Wert von etwa 75 Euro will Jeanette Scherbel umtauschen. "Die hat mir die Oma früher geschenkt", berichtet die 42-Jährige.

Doch mit den alten Münzen kann sie nicht mehr viel anfangen — und so wird sie sich mit ihren Kindern im Alter von elf und 14 Jahren noch einen netten Tag machen: "Wir gehen gleich shoppen."

Carmen Kraner will einen Teil ihrer umfangreichen DM-Münzsammlung umtauschen lassen: "Das Sammeln hat mir Spaß gemacht — aber jetzt ist gut, dass ich damit aufhöre." Um die 400 bis 500 Euro wird die Erlangerin dafür bekommen. Der Euro ist zum 1. Januar 2002 als Bargeld eingeführt worden. Und so verwundert es nicht, dass bei der Nürnberger Bundesbank der DM-Umtausch zu den wichtigsten Dienstleistungen für Privatkunden zählt. Viele suchen aber auch die Nürnberger Bundesbank auf, um Euro-Münzen und Euro-Scheine umwechseln zu lassen.

Johannes Rebl ist stellvertretender Filialleiter der Nürnberger Bundesbank. Foto: Edgar Pfrogner



Warteschlange von 100 Metern

Zudem können Privatkunden beschädigte Noten eintauschen. Johann Rebl, der stellvertretende Leiter, erläutert: "Mehr als die Hälfte des Scheines muss vorhanden sein, dann ersetzen wir ihn.“ Banknoten müssen mitunter viel erleiden. In der Bundesbank werden zerrissene und angebrannte Scheine abgegeben. "Manche wurden sogar von Hunden oder Katzen angefressen."

Einmal im Jahr wird die 5-Euro-Sammlermünze an Privatkunden heraus gegeben — dann wird die Bundesbank regelmäßig überrannt."Beim letzten Mal bildete sich eine Warteschlange von 100 Metern", berichtet Rebl. Doch an diesem Tag müssen die Kunden nicht viel Zeit aufbringen - es geht relativ schnell voran.

Es ist nur eine Sache von wenigen Augenblicken, bis die Mark- und Pfennig-Münzen maschinell gezählt sind. Meist ist binnen einer Minute alles erledigt. Johann Rebl: "Man hat kaum Zeit für ein individuelles Gespräch mit dem Kunden." Grüß Gott, Auf Wiedersehen - das ist die übliche Konversation. Johann Rebl ist hat beim Thema Mark durchaus nostalgische Gefühle. So hat er seit vielen Jahren einen Glückspfennig in seinem Geldbeutel: "Der bleibt auch dort drin!"

Die Deutsche Bundesbank, Bahnhofstraße 7, ist für Privatkunden von Montag bis Freitag von 8 bis 12.30 Uhr geöffnet. Erstausgabe der Sammlermünze "Subtropische Zone" ist ab Donnerstag, 19. April.

