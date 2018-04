Was für ein Erfolg für den SV Schwaig: Mit dem 3:1-Sieg im Relegationsspiel über den TSV Eibelstadt II machten die Volleyball-Damen den Aufstieg aus der Landesliga in die Bayernliga perfekt. Eine Premiere, denn noch nie zuvor spielte ein Damen-Team aus Schwaig in einer so hohen Spielklasse.