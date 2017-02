Bunt und giftig: Im Haushalt lauern Gefahren für Kinder

Erste Hilfe: App vom Bundesinstitut für Risikobewertung soll helfen - vor 55 Minuten

NÜRNBERG - Die bunten Waschmittel-Caps werden von kleinen Kindern leicht mit Süßigkeiten verwechselt, dann können Putzmittel und Co. für den Nachwuchs lebensgefährlich werden. Doch wie kann man dem Kind bei einer Vergiftung helfen?

Etwa 90 Prozent aller Vergiftungsfälle bei Kindern unter 14 Jahren betreffen Kleinkinder - Eltern sollten daher zum Beispiel Haushaltsreiniger für den Nachwuchs unzugänglich aufbewahren. © dpa



Etwa 90 Prozent aller Vergiftungsfälle bei Kindern unter 14 Jahren betreffen Kleinkinder - Eltern sollten daher zum Beispiel Haushaltsreiniger für den Nachwuchs unzugänglich aufbewahren. Foto: dpa



Bereits ein Jahr, nachdem die in Folie eingepackten Waschmittelportionen auf den Markt kamen, stellte das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) mehr als 150 Vergiftungen fest. Besonders die Kleinsten zwischen zehn Monaten und zwei Jahren halten die bunten Gelkissen schnell für Bonbons oder Gummibärchen. Wenn sie damit spielen oder sie gar in den Mund stecken, reißt die Hülle leicht auf.

Da in den Caps im Vergleich zu normalen Waschmitteln deutlich höhere Konzentrationen an Tensiden stecken, reichen nach Ansicht des Bundesinstituts schon kleine Mengen aus, um den Kindern zu schaden. Die Flüssigkeit kann in den Magen, die Lunge und vor allem auch in die Augen gelangen, wenn sich die Kinder ins Gesicht fassen.

Eine Studie aus den USA, wo die Waschmittel-Caps schon länger auf dem Markt sind, hat gezeigt, dass Augenverletzungen durch Waschmittel bei Kleinkindern um das 30-Fache zugenommen haben. Doch im Haushalt lauern noch viele andere Vergiftungsrisiken für die Kleinen.

Auch Knopfzellbatterien sind gefährlich

Meist passieren solche Unfälle, wenn die Eltern etwa durch ein Telefonat kurz abgelenkt sind. Wenn dann die Geschirrspülertabs, der Weichspüler, der Entkalker, der Rohrreiniger oder der Grillanzünder für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt liegenbleiben, greifen die Kleinen zu. "Kleine Kinder sind neugierig. Alles Bunte reizt sie, und was sie zu fassen bekommen, stecken sie gerne in den Mund, um daran zu nuckeln oder zu lutschen", weiß Prof. Christoph Fusch, Chefarzt der Klinik für Neugeborene, Kinder und Jugendliche am Klinikum Nürnberg.

Auch Knopfzellenbatterien sind für Buben und Mädchen lebensgefährlich. Wenn sie feucht werden, fließt sofort Strom. Fatal, wenn ein Kind eine solche Batterie verschluckt . Einem Mädchen wurde zum Beispiel ein Loch in die Speisröhre gebrannt, als das kleine runde "Spielzeug" dort steckenblieb. Bei einem Vergiftungsunfall ist es wichtig, rasch und richtig zu handeln. Wenn ein Kind bereits Anzeichen einer Vergiftung zeigt, also zum Beispiel erbricht oder bewusstlos ist, muss über den Notruf 112 sofort der Rettungsdienst alarmiert werden.

Ist der Auslöser der Vergiftung bekannt, sollte man das Produkt oder auch die Pflanze unbedingt parat haben und in die Klinik mitnehmen, damit sofort die nötigen Gegenmaßnahmen eingeleitet werden können. Besteht nur der Verdacht, dass ein Kind eine giftige Substanz eingenommen haben könnte, sollten sich die Eltern trotzdem umgehend mit einem Arzt oder dem Giftnotruf in Verbindung setzten. Die Experten dort können sofort sagen, ob eine akute Gefahr besteht und was gegebenenfalls zu tun ist. Für Bayern ist die Giftnotrufzentrale in München unter der Rufnummer (089) 19240 zuständig.

Wichtige Erste Hilfe-Maßnahmen

Um die giftige Substanz zu verdünnen, können Eltern als Erste Hilfe dem Kind Tee, Leitungswasser oder Saft anbieten. Keinesfalls aber Milch, weil das Fett in der Milch die Löslichkeit vieler Giftstoffe und damit die Aufnahme im Darm sogar erhöht. Darüber hinaus helfen unter Umständen Kohletabletten, um bestimmte Giftstoffe zu binden.

Sogenannte "Entschäumer"-Medikamente verhindern, dass Schaum vom Magen in die Lunge hochsteigt. Erbrechen herbeizuführen, ist bei vielen Substanzen nicht sinnvoll, weil die Giftstoffe dann ein zweites Mal die Speiseröhre und die Mundhöhle schädigen. Ob und wann solche Maßnahmen sinnvoll sind, darüber wissen ebenfalls die Experten beim Giftnotruf Bescheid.

Hilfreich kann auch eine App "Vergiftungsunfälle bei Kindern" sein, die das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) anbietet. Die App liefert Informationen zu Chemikalien, Medikamenten, Pflanzen und Pilzen, die Vergiftungsunfälle bei Kindern verursachen können, und enthält Hinweise, wie sich Unfälle vermeiden lassen. Im Notfall kann direkt aus der App das jeweils zuständige Giftinformationszentrum angerufen werden. Die BfR-App lässt sich kostenlos für die Betriebssysteme Android oder iOS in den jeweiligen App-Stores herunterladen.

Karin Winkler