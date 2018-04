Am Samstag stieg die dritte Runde des Gostenhofer Kneipenfestivals "Bierchen und Bühnchen". Zwanzig Locations waren bei der bunten Sause dabei, in den Cafés und Trinkhallen traten Songwriter und DJs vors Publikum. Ab 22 Uhr ging es dann mit den Aftershow-Partys weiter: Sowohl in der Desi als auch im Muz-Club durfte wurde bis in den Morgen hinein zu leckerer DJ-Ware weitergetanzt. © Michael Matejka