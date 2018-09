Bunter Umzug und harter Kampf: Fischerstechen beim Altstadtfest

In der Innenstadt trafen sich am Sonntag die Kontrahenten auf der Pegnitz - vor 41 Minuten

NÜRNBERG - Langweilig wurde es am Samstag in der Nürnberger Innenstadt nicht: Erst zogen von Blumenmädchen bis Pferdegespannen zahlreiche Teilnehmer beim großen Umzug zum Altstadtfest durch die Innenstadt, dann ging es auf der Pegnitz zur Sache.

Beim Fischerstechen geht es Mann gegen Mann - bis einer ein Bad in der Pegnitz nimmt. © Günter Distler



Sechs Teams und 24 Einzelkämpfer waren in dem Wettbewerb am Start. Das Stechen verläuft nach dem K.-o.-System. Wer sein Stechen verliert, scheidet aus. Den längsten Kampf des Wettbewerbs lieferten sich Hrdina und Ratz´n-Teamkollege Christian Brandmann in der dritten Runde. Erst nach einer Viertelstunde nahm Brandmann ein Bad in der Pegnitz.

Am Ende waren die Pengertz Ratz´n beim diesjährigen Fischerstechen unter sich. Renato "Reno" Ravanelli schickte im Finale Benny Hrdina ins Wasser, und auch den dritten Platz sicherte sich mit Stefan Mages einer von den Ratz´n. Vor diesem Hintegrund ist es logisch, dass die Pengertz Ratz´n die Mannschaftswertung vor der Freiwilligen Feuerwehr Worzeldorf und den Steckerlas Schubsern für sich entscheiden konnten.

Hrdina kam schließlich per Freilos ins Finale und konnte sich daher etwas erholen, während Ravanelli sich gegen Mages das zweite Endspielticket sichern musste. Die von Peter Brandmann moderierte Veranstaltung, die wieder vor dem Cinecitta stattfand, stieß bei den zahlreichen Zuschauern auf großen Beifall.

M.P.