Buntes Kabarett-Programm im Herbst

Nürnberger Burgtheater kehrt aus Sommerpause zurück - vor 27 Minuten

NÜRNBERG - Im Herzen der Sebalder Altstadt dürfen sich Kabarettfans bald wieder amüsieren. Das Nürnberger Burgtheater öffnet am 15. September seine Pforten nach der Sommerpause. Auch auf anderen Bühnen der Region ist im Herbst einiges geboten.

Komiker Dieter Nuhr zieht es in die kleine Meistersingerhalle. © Foto: dpa



„Ohne Scheiß: Schokoeis!“ heißt es am 11. September im Nürnberger Serenadenhof. Das Trio „Eure Mütter“ setzt auf eine Show mit halsbrecherischen Tanzeinlagen, rasantem Tempo und ungewöhnlichem Witz. Mehr wollen die drei Jungs im Vorfeld nicht verraten.

Im Nürnberger Burgtheater macht Kabarettist Mathias Tretter am 15. September den Auftakt nach der Sommerpause. In seinem Programm „Selfie“ kritisiert er den Zwang zur Selbstinszenierung und die Erhöhung des eigenen Ichs auf seine ganze eigene Art. Auf der Bühne wird Tretter seine französische Bulldogge – die nicht ganz zufällig den Namen „Selfie“ trägt – in einen langhaarigen Deutsch-Türken verwandeln. Damit will der Kabarettist die Absurdität der Selbstinszenierung zum Ausdruck bringen. Alle drei Vorstellungen (15. bis 17. September) sind bereits ausverkauft. Restkarten gibt es je nach Andrang an der Abendkasse.

Puppenspieler und Bauchredner Sascha Grammel zieht es am 16. September in die kleine Meistersingerhalle. Bei den Kleinsten ist Grammel vor allem mit seiner Schildkrötendame „Josie“ beliebt.

Diesmal nicht als Söder-Double

Ruhe, Ausgeglichenheit und eine perfekte „Work-Life-Balance“ wünschen sich die Menschen für den Alltag. Alles „Schmarrn“ sagt Kabarettist Stephan Zinner, den die meisten als Söder-Double vom Nockherberg kennen. Mit seinem Musik-Kabarett „Wilde Zeiten“ kommt der Münchner am 18. September ins Burgtheater. In seinem dritten Bühnenprogramm parodiert Zinner unsere heutige Gesellschaft als „wildgewordene Vollpfosten“. Dabei setzt er auf Alltagsanekdoten in bayerischem Dialekt.

„Wem kann man heutzutage noch vertrauen?“, fragt Kabarettist Thomas Schreckenberger am 23. September sein Publikum und sich selbst im Burgtheater. Denn schließlich sei Misstrauen angesagt in Zeiten, in denen der amerikanische Geheimdienst mehr über uns weiß als die neugierige Nachbarin.

Noch kritischer wird es tags darauf auf der beliebten Kleinkunstbühne: Die Schweizer Kabarettistin Lisa Catena hat nämlich ihren ganz eigenen Blick auf die deutsche Politik. Mit ihrem Programm „Grenzwertig“ feiert sie am 24. September ihre Deutschland-Premiere. „Grenzwertig“ soll auch ihr Programm sein. Denn Catena will ihr Publikum bewusst an die eigene Schmerzgrenze treiben – mit radikalen Pointen.

Ebenfalls am 24. September gibt sich Komiker Dieter Nuhr in der kleinen Meistersingerhalle die Ehre. Tags darauf kommt das Duo „Onkel Fisch“ mit seinem Action-Kabarett ins Nürnberger Burgtheater. Mit rheinischem Witz nehmen sie das „Lobbyparadies“ Deutschland aufs Korn.

„Menschen sind auch nur Leute“

Mit sarkastischen Rentnern, schlagfertigen Kellnern und zynischen Postboten bekommt es das Publikum am 30. September im Burgtheater zu tun. Der Wuppertaler Patrick Salmen ist mit seinem Programm „Genauer betrachtet sind Menschen auch nur Leute“ zu Gast in Nürnberg.

Unmögliche Geschichten in fränkischem Dialekt – das ist „das Ding“ von Matthias Egersdörfer. Am 30. September gibt es den Kabarettisten mit seinem Programm „vom Ding her“ bei Gutmann am Dutzendteich zu sehen. „Bitte erschrecken Sie nicht, wenn Egersdörfer keine gute Laune hat“, warnt der Veranstalter schon im Voraus das Publikum auf seiner Internetseite. „Trotzdem kann es vom ganzen Ding her vielleicht lustig werden.“

Kleinkunst im Erlanger "Fifty Fifty"

Am 6. Oktober gibt es mit vier unterschiedlichen Künstlern aus den Bereichen Comedy, Kabarett und Musik eine bunte Mischung bei der Erlanger LachNacht im Fifty Fifty. Mit dabei sind diesmal Jeff Hess, Michi Marchner sowie Roberto Capitoni und Faisal Kawusi. Moderiert wird der Abend von EICH. Jeder Künstler wird etwa eine Stunde die Lachmuskeln der Besucher reizen.

"Su kammers aushaldn" heißt es am 14. Oktober im Fifty Fifty. Dann zieht der Bamberger Musiker und Kabarettist Wolfgang Buck über schlecht Gelaunte, Wichtigtuer, Schmarrer und Besserwisser her - kurzum: Über Leute, die man im Leben halt so trifft.

Die Oberpfälzerin Lizzy Aumeier sagt am 10. November im Fifty Fifty "Ja, ich will!", was zeitgleich der Titel ihres neuen Programms ist. Aumeier schließt aus den aktuellen Scheidungszahlen, dass es sich nicht mehr lohnt zu heiraten oder Kinder in die Welt zu setzen. Die Kabarettistin macht in ihrer Show einen Ausflug von der ersten Verliebtheit bis zum Witwentum.

Eva Orttenburger