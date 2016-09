Burggrabenfest versetzt in Zeit der Gaukler und Ritter

NÜRNBERG - Zahlreiche Besucher begaben sich beim zwölften Burggrabenfest am Wochenende auf eine Zeitreise ins Mittelalter. Neben Schwerkämpfen, Flugvorführungen von einem Falkner und einem Schlangentanz gab es auch Mitmach-Aktionen für die kleinen Besucher.

Bilderstrecke zum Thema Beim Burggrabenfest in Nürnberg waren die Gaukler los Am Wochenende waren in Nürnberg beim Mittelalterlichen Burggrabenfest die Schwertkämpfer, Feuerspucker und Scharlatane los. Von Freitag bis Sonntag gab es unter anderem Theater, Schwertkämpfe und Vorführungen eines Falkners zu bestaunen.



Im Mittelpunkt des traditionellen "Mittelalterfestes für die ganze Familie" standen etwa die Vollkontakt-Schwertkämpfe mit Kämpfern des Vereins "Zitadellle", die bereits zum dritten Mal an der Weltmeisterschaft "Battele auf the Nations" teilgenommen haben. Unter der Anleitung der erfahrenen Schwertkämpfern konnten aber auch Jugendliche und Mittelalterfans ihre Geschicklichkeit im Umgang mit den Polsterwaffen in einem "Schnuppertraining für Jedermann" messen.

Erstmalig gab es in der "Arena" zwei kleine überdachte Besuchertribünen, die von dort aus die Wettkämpfe der Schwertkämpfer, die Flugvorführungen von Falkner Rösner oder den Tanz mit den Schlangen von Hexe CARA verfolgen konnten.

Auf die jungen und jüngsten Besucher wartete eine Kinderspielwelt mit Kinder-Ritter-Spielplatz, Ritter-Turnier, Stabfigurentheater und vielen weiteren Mitmach-Aktionen. Diverse Stände mit Filz-, Holz- oder Metallwaren luden zudem zum Bummeln und Feilschen ein.

Stefanie Taube