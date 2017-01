Cacib 2017: Wer ist Deutschlands schönster Hund?

Rassehunde-Ausstellung auf der Nürnberger Messe - vor 57 Minuten

NÜRNBERG - Etwa 3500 Rassehunde besuchen an diesem Wochenende die Rassehunde-Messe Cacbib in Nürnberg. Bereits am Samstag traten die Vierbeiner in verschiedenen Kategorien gegeneinander an. Los ging es mit den Terriern. Aber auch Frauchen und Herren kommen im Messegelände auf ihre Kosten.

Bilderstrecke zum Thema Knuddelalarm in Nürnberg: 3500 Hunde zeigen sich auf der Cacib 2017 Rund 3500 Vierbeiner treten bis Sonntag auf der 43. Internationalen Cacib im Nürnberger Messezentrum in verschiedenen Wettbewerben gegeneinander an. Den Anfang machten am Samstag die Terrier, gefolgt von Spitz-Hunden, sowie Labradors, Cocker Spaniel und Windhunden. Auch für Herrchen und Frauchen hat die Messe einiges zu bieten. Über 100 Aussteller verkaufen Zubehör rund um den Hund.



