Café Kraft: Fristlose Kündigung sorgt für große Aufregung

Die beiden Gründer der Boulderhalle streiten vor dem Arbeitsgericht - vor 27 Minuten

NÜRNBERG - Die Boulderhalle Café Kraft im Stadtteil Schafhof ist ein beliebter Treffpunkt bei Klettersportlern jeden Alters. Hinter den Kulissen tobt aber ein Streit zwischen den Gründern. Dieser wird nun vor dem Arbeitsgericht weiter ausgetragen.

2013 war die Welt im Café Kraft noch in Ordnung: Hannes Huch (im Bild) testete die neuen Routen in der gerade erweiterten Boulderhalle. Nun klagt er gegen seine fristlose Kündigung. © Stefan Hippel



Die Nachricht verbreitete sich in der Kletterszene wie ein Lauffeuer. Kurz vor Weihnachten erhielt Café-Kraft-Mitgründer Hannes Huch die fristlose Kündigung von seinem Kompagnon Reto Faulenbach. Seit 2014 war der 44-Jährige, der ein Viertel der Anteile an der Boulderhalle hält, dort nicht mehr als Geschäftsführer, sondern als Angestellter tätig. Die Geschäftsführung sowie 75 Prozent der Anteile liegen in der Hand von Faulenbach.

"Bis heute weiß ich nicht, warum mir fristlos gekündigt und ich mit einem Hausverbot in meiner eigenen Kletterhalle belegt wurde", sagt Huch. Auch viele Bekannte aus der Kletterszene hätten überrascht und fassungslos reagiert: "Ich musste unzählige Mails und Textnachrichten beantworten", sagt der 44-Jährige. Selbst Profi-Bergsteiger und Extrem-Kletterer Stefan Glowacz habe bei ihm angerufen. Weil er keine Gerüchte aufkommen lassen wollte und das Ansehen seiner Person in Gefahr sah, äußerte er sich in einem Internetforum und beantwortete auch die Fragen der NZ.

Erste kommerzielle Boulderhalle in der Region

Faulenbach möchte sich selbst dagegen nicht öffentlich äußern. Sein Rechtsanwalt, Christian Prauser von der Kanzlei Meinhardt, Gieseler & Partner, sagte gegenüber der NZ, man wolle zunächst mit der Klägerseite das Gespräch suchen und versuchen, eine vernünftige Lösung zu finden.

Huch, seit Jahrzehnten begeisterter Klettersportler, eröffnete 2011 mit Reto Faulenbach die erste kommerzielle Boulderhalle in der Region. Zuvor galt der Sport - Klettern in Absprunghöhe und ohne Seil - als Betätigungsfeld für raue Burschen und unerschrockene Mädels. Ausgeübt wurde er in Franken in freier Wildbahn oder in kleineren Vereinshallen. Doch vor gut zehn Jahren entwickelte sich Bouldern in der Halle zum Trendsport. Erfahrene Kletterer, junge Leute, Familien mit Kindern - alle zog es ins Café Kraft.

Bald wurde es eng auf den apfelgrünen Weichbodenmatten zwischen den künstlichen Felslandschaften. 2013 erweiterten Huch und Faulenbach die Anlage an der Gebertstraße im Stadtteil Schafhof. Sie verdreifachten die Kletterfläche von 600 auf 1800 Quadratmeter. Im gleichen Jahr eröffnete mit dem E4 eine Konkurrenz-Anlage im Nürbanum im Stadtsüden. Beide Hallen sind nach wie vor gut besucht.

2018 verschlechterte sich die Stimmung

Faulenbach und Huch galten in der Szene als geniales Duo: Faulenbach, der erfahrene Geschäftsmann, der ein Unternehmen aufbauen und souverän leiten kann. Huch, der kreative Kopf, Netzwerker und Öffentlichkeitsarbeiter. Gemeinsam mit seiner Frau Marion Hett hatte er bereits ab 2008 das Marken-Konzept entwickelt: das Lebensgefühl Klettern im Frankenjura in die Stadt und in die Halle transportieren. "Klar hatten wir Meinungsverschiedenheiten. Aber wir haben uns beide immer bemüht, wieder auf einen Nenner zu kommen, weil uns das Café Kraft sehr am Herzen liegt", sagt Huch im Rückblick und führt weiter aus: "Meine Hingabe dafür speiste sich immer aus der Begeisterung für den Klettersport, seine Geschichte und dessen Protagonisten. Ich glaube, dass die Motivation von Herrn Faulenbach etwas anders gelagert war."

Im Herbst 2017 habe ihm der Geschäftsführer mitgeteilt, dass er das Unternehmen verlassen wolle, aber weiterhin Eigentümer der Immobilie bleibt. "Wir haben gemeinsam nach einem Ersatz gesucht", so der studierte Foto-Designer. Im September 2018 hätten sie der Café-Kraft-Belegschaft den Mitarbeiter eines großen deutschen Bergsportausstatters als künftigen Geschäftsführer vorgestellt. Faulenbach habe bei dieser Versammlung seinen geplanten Abschied verkündet.

Ende 2018 habe sich die Stimmung zwischen den beiden Gründern verschlechtert, man habe sich zu einem Gespräch am 17. Dezember verabredet, berichtet Huch. Dazu kam es jedoch nicht mehr. "Eine Stunde vor dem Termin stand Reto Faulenbach bei mir vor der Haustüre, forderte die Schlüssel für die Halle sowie den Dienstwagen und drückte mir dann ein Schriftstück in die Hand", sagt er. Es war die fristlose Kündigung sowie ein Hausverbot.

Allerdings fehlte in dem Schreiben der wichtige Grund, der für eine außerordentliche Kündigung notwendig ist. Auch das Arbeitsamt, bei dem sich Huch melden musste, monierte dies. Der 44-Jährige hat nun Kündigungsschutzklage vor dem Nürnberger Arbeitsgericht eingereicht. Am 4. Februar wird der Fall bei einem Gütetermin aufgerufen.

Huch betont, dass ihm viel an einer gütlichen Einigung liegt. Nach wie vor will er aber wissen, warum er vor die Türe gesetzt wurde. "Ich habe kein Interesse an einem Streit. Aber hier geht es um meinen guten Ruf", so Huch.

Clara Grau