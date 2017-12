Carsharing: Nürnberg bekommt 20 neue Mobilitäts-Stationen

Grund ist die Zunahme von Nutzern - viele haben ihr Auto abgeschafft - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nürnberg bekommt im nächsten Jahr 20 weitere Mobilitäts-Stationen. Dort können sich Bürger Fahrzeuge ausleihen. Denn das bisherige Angebot stößt auf steigende Nachfrage.

In Zukunft soll es mehr Platz für Carsharing-Parklplätze in der Stadt geben. © dpa



Vor 14 Monaten, im Oktober 2016, waren die ersten acht Mobilitäts-Stützpunkte in Nürnberg an den Start gegangen. Insgesamt können die Bürgerinnen und Bürger übers Stadtgebiet verteilt auf 28 Fahrzeuge zurückgreifen. Bereits 1370 Kunden waren im September beim Anbieter, der Sharegroup GmbH, registriert. Beim Start waren es 789. Im ersten Jahr wurden die Fahrzeuge 8171 Mal ausgeliehen, heißt es in einer Auswertung für den Verkehrsausschuss.

Interessant sind erste Erkenntnisse über die Nutzer: 77 Prozent gaben bei einer Befragung (179 Teilnehmer) an, über kein privates Auto (mehr) im Haushalt zu verfügen; 52 Prozent sind im letzten Jahr Carsharing-Kunden geworden. Gut ein Viertel der Befragten hat aufgrund des neuen Angebots sein Auto abgeschafft; 60 Prozent besitzen eine Zeitkarte für den Nahverkehr, 22 Prozent haben eine Bahncard in der Tasche.

Aufgrund der positiven Erfahrungen sollen 2018 nun 20 weitere Mobilitäts-Stationen hinzukommen. Kostenpunkt für die Infrastruktur: rund 100.000 Euro. Die neuen Standorte sollen – wie die alten – in Nähe von ÖPNV-Haltestellen liegen und möglichst Radständer haben.

fra