Chaos auf der Südwesttangente: Kieslaster kippte um

Fahrbahn in Richtung Fürth stundenlang dicht - Kran musste Sattelzug aufrichten - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Weil ein Kieslaster quer liegt, blieb die Südwesttangente in Nürnbergs Süden in Fahrtrichtung Fürth stundenlang komplett gesperrt. Die Straße war mit Kies übersät. Ein Kran rückte an, um den tonnenschweren Koloss zu bergen.

Bilderstrecke zum Thema Chaos auf der Südwesttangente: Laster kippt um und verteilt Kies Auf der Südwesttangente geht an der Anschlussstelle Hafen in Richtung Fürth derzeit nichts mehr. Ein Kieslaster kippte um und verteilte seine Ladung überall auf der Straße. Für die aufwendigen Aufräumarbeiten bleibt die Autobahn bis auf Weiteres gesperrt.



Es ist eine gewaltige Sauerei, das sagen auch erfahrene Polizisten an der Unfallstelle. Überall liegt Kies, ein Sattelzug verlor ihn auf einer Strecke von etwa 100 Metern Länge. Was geschah, bevor der Laster umkippte, ist nicht vollständig geklärt. Die wahrscheinlichste Theorie der Polizei geht aber so: Die Fahrerin war wohl zu schnell unterwegs und verlor in einer leichten Kurve die Kontrolle über den Kieslaster. Erst knallte er in die Leitplanke, die unter dem Druck nachgab, dann geriet das tonnenschwere Gefährt völlig außer Kontrolle - bis es kippte. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Unfall, der einen gewaltigen Einsatz nach sich zieht, den vor allem Pendler zu spüren bekamen. Stundenlang blieb die Südwesttangente auf Höhe der Anschlussstelle Hafen-Ost in Fahrtrichtung Fürth dicht, nichts ging mehr. Autofahrer, die sich im Stau festfuhren, wurden von der Polizei über eine andere Abfahrt heraus eskortiert.

Nachdem das Technische Hilfswerk (THW) die Fahrbahn gesäubert hat, muss jetzt der Kieslaster abtransportiert werden. Ein privates Bergungsunternehmen wurde an die Unfallstelle beordert. Die Helfer hoben den Sattelzug erst an, und trennten ihn dann in zwei Teile.

