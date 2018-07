Chaos um Ryanair-Flug am Airport Nürnberg

NÜRNBERG. - Ein Flug nach Bergamo steht als annulliert auf den Anzeigetafeln des Nürnberger Flughafens. Passagiere buchen kurzfristig um, fliegen von München aus nach Italien. Wenig später stellt sich heraus: Die vermeintlich annullierte Maschine ist doch gestartet. Nun ist der Ärger groß, Ryanair verspricht Kulanz.

Mit Ryanair in den Urlaub starten - für Fluggäste in Nürnberg lief das am Mittwoch alles andere als reibungslos. Foto: afp



Für die Passagiere des Ryanir-Fluges "fr5506" begann der Urlaub nervenaufreibend. Eigentlich hätte die Boeing 737-800 der irischen Fluggesellschaft am Mittwoch um 12.25 Uhr in Nürnberg abheben und nach Mailand-Bergamo fliegen sollen. Doch als die Fluggäste die Abflughalle des Airports betreten, erleben sie eine böse Überraschung. "Annulliert" prangt in großen Lettern neben ihrer gebuchten Flugverbindung.

Das Personal des Airports rät zur Umbuchung - allerdings über andere Flughäfen, denn von Nürnberg aus gibt es am Mittwoch keine vergleichbare Verbindung mit Ryanair mehr. Zumindest einige der Passagiere folgen dem Rat und buchen auf eigene Kosten kurzfristig einen Flug mit Alitalia von München nach Italien.

"Wir fühlen uns betrogen"

Aus den Mails, die unsere Redaktion anschließend erreichen klingt eine Mischung aus Wut und Verzweiflung. "Wir fühlen und betrogen", schreibt eine Leserin im Namen aller Passagiere, und: "So werde ich zukünftig nicht mehr mit Ryanair und vom Flughafen Nürnberg aus fliegen können." Ein anderer Betroffener berichtet: "Die Angestellten des Flughafen Nürnberg teilten uns und vielen Dutzend weiteren Passagieren mit, dass der Flug aus technischen Gründen gecancelt wurde, und dass keine weiteren Alternativen Ryanair-Verbindungen an heutigen Tag mehr verfügbar wären, auf die sie uns umbuchen könnten. Sie empfahlen uns, selbst eine neue Reise zu buchen."

Der Flughafen Nürnberg hat die Darstellung der Passagiere inzwischen bestätigt und nennt Details. "Ryanair hat uns gegen 7 Uhr mitgeteilt, dass der fragliche Flug gecancelt ist," berichtet Christian Albrecht, Pressesprecher des Airports. Dies sei dann über sämtliche Fluggastkommunikationssysteme so an die Gäste weitergegeben worden. "Um 12 Uhr kam Ryanair dann überraschend auf uns zu und teilte mit, dass der Flug doch stattfinden wird." Zu diesem Zeitpunkt hatte ein Teil der Passagiere den Flughafen Nürnberg aber bereits wieder verlassen - schließlich waren sie von einer Annullierung ausgegangen. Um 14 Uhr hob Flug "fr5506" dann mit deutlicher Verspätung Richtung Mailand ab.

Ryanair will Ersatzflug zahlen

Christian Albrecht bittet betroffene Fluggäste sich an relations@airport-nuernberg.de zu wenden. Dort könnten Passagiere auch eine schriftliche Bestätigung über die Tatsache erhalten, dass der Flug lange als annulliert galt, so Albrecht. Diese offizielle Stellungnahme des Flughafens kann dabei helfen, durch das Chaos entstandene zusätzliche Reisekosten von Ryanair zurück zu forden. Allerdings hat die Airline auf Anfrage von nordbayern.de angekündigt, sich gegenüber Passagieren, die den Flug "fr5506" gebucht, aufgrund der zwischenzeitlichen Annullierung aber nicht angetreten haben, kulant zu zeigen.

Robin Kiely, Leiter der Kommunikationsabteilung von Ryanair sagt: "Der Flug von Nürnberg nach Mailand-Bergamo wurde am Mittwoch aufgrund von Streiks des Kabinenpersonals in Italien zunächst gestrichen. Unser Operations-Team hat jedoch hart daran gearbeitet, Störungen zu minimieren und den Flug wieder aufzunehmen. Die Kunden sind an Bord des Flugzeugs gegangen und nach Mailand-Bergamo abgeflogen, und allen Kunden, die diesen Flug nicht angetreten haben, steht das Recht auf eine Rückerstattung oder einen vergleichbaren Ersatzflug zu. Ryanair entschuldigt sich aufrichtig für sämtliche Unannehmlichkeiten."

