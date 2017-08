Die Vorbereitungen für den District Ride 2017 laufen schon auf Hochtouren. Am Sebalder Platz und dem Hauptmarkt sind schweres Gerät und fleißige Arbeiter im Einsatz, damit bis zum 1. September der Freeride-Parcours steht.

Bereits zum fünften Mal findet der Red Bull District Ride in Nürnberg statt. Und auch in diesem Jahr hat es der Kurs in sich! 20 Weltklasse Slopestyle-Athleten müssen den von Martin Söderström designten Kurs überwinden und die siebenköpfige Jury überzeugen.