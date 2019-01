Club-Fan fast vor S-Bahn geschubst: Haftbefehl erlassen

Gegen einen 38-Jährigen wird nun wegen versuchter Tötung ermittelt - vor 32 Minuten

NÜRNBERG - Nach dem Heimspiel des 1. FC Nürnberg ist an der S-Bahn-Haltestelle Frankenstadion eine Streiterei zwischen zwei Club-Fans eskaliert. Ein 38-Jähriger schubste seinen Kontrahenten beinahe vor eine einfahrende S-Bahn. Gegen ihn wurde nun Haftbefehl wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts erlassen.

Gegen 17.25 Uhr wartete ein 32-Jähriger nach dem Club-Spiel gegen Hertha BSC zusammen mit zwei Begleitern am Bahnsteig Frankenstadion auf die nächste S-Bahn. Dabei geriet er mit einem weiteren Clubfan in Streit. Nach bisherigen Erkenntnissen schubste der 38-Jährige ihn in dem Moment in Richtung der Bahngleise, als gerade eine S-Bahn in den Bahnhof einfuhr. Der 32-Jährige konnte den Stoß gerade noch abfangen und so verhindern, dass er nicht in das Gleisbett stürzte. Die Polizei konnte den 38-Jährigen noch am Tatort festnehmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde der Tatverdächtige einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser hat Haftbefehl wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts erlassen. Der Hintergrund des Streits muss noch ermittelt werden. Laut Angaben der Polizei sind beide Kontrahenten Anhänger des 1. FC Nürnberg. Die Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun die Bevölkerung um Hinweise.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm