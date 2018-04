Club gefällig? Das "Rok" in Nürnberg steht zum Verkauf

NÜRNBERG - Glücklich waren die Anwohner im Nürnberger Norden nie mit den Diskotheken, dem Lärm, den grölenden Menschen. Mit dem "Rok", dass das alte "Planet" ersetzte, sollte am Klingenhof alles besser werden. Jetzt wird ein neuer Pächter für den Club gesucht.

Wie es mit der Diskothek im Nürnberger Norden weitergeht, ist unklar Foto: Mark Johnston



Die Vorteile der Location sprechen für sich - sagen zumindest die derzeitigen Pächter: 2000 Quadratmeter Eventfläche, ideal für Hochzeiten und Firmenveranstaltungen, eine ideale U-Bahn-Anbindung, Vollausstattung. Trotz allem aber kann der Pächter des "Rok", das mittlerweile "Casual Rok" heißt, nicht mehr weitermachen. 2014 beerdigten die Betreiber dort das "Planet" und feilten an einem Neustart für die von jeder Menge Ärger begeleitete Diskothek. Ein Projekt, das jetzt vorerst ein Ende findet.

So sieht sie aus, die Announce für die Diskothek "Rok". Foto: Screenshot: immowelt.de



400.000 Euro wollen die Noch-Pächter für das Inventar, eine Immobilienagentur inserierte die Räumlichkeiten erst kürzlich auf immowelt.de. Wenn ein Nachfolger das Geld für die Ausstattung der Diskothek auf den Tisch lege, so heißt es in der Announce, könne der Betrieb dort sofort weitergehen. Die monatliche Miete geben sie mit 12.700 Euro an - ohne Heizkosten.

Wie es mit der Diskothek im Norden der Stadt weitergeht, ist unklar. Klar scheint aber, dass dort auch in Zukunft gefeiert wird - ob unter anderem Namen und mit einem anderen Konzept, das steht in den Sternen. Derzeit, sagt die zuständige Immobilienagentur Remax, laufen Gespräche mit mehreren Interessenten. Eine Tendenz zeichnet sich aber noch nicht ab.

Auch, wann der Pächterwechsel stattfindet, ist unklar. Der Makler, der die Neuverpachtung der Immobilie betreut, betont, dass die Verantwortlichen keinen Zeitdruck haben. Theoretisch könnte der Betrieb im "Casual Rok" fließend weitergehen - vorausgesetzt, der neue Mieter möchte nichts umbauen. Dann würden Nürnbergs Partygänger von den personellen Änderungen in der Diskothek nichts merken.

Vorstadtverein: Probleme mit Clubs sind zurück

Ärger gab es um das "Planet", den Vorgänger des "Rok", jede Menge. Eine Beschwerde nach der anderen trudelte beim Ordnungsamt ein, oft ging es um den Müll, den die Partygänger hinterließen, noch häufiger aber um den Lärm. Mit dem "Rok" waren die Anwohner zumindest zwischenzeitlich aber zufrieden.

"Nach einem von uns initiierten Runden Tisch 2016 lief es lange Zeit besser", sagt Tobias Schmidt vom Vorstadtverein Nürnberg-Nord, "jetzt wird es wieder schleifen gelassen." Ob das allerdings allein mit dem "Casual Rok" zusammenhänge, kann der Anwohnervertreter zwar nicht sagen. Doch die Beschwerden über den Lärm und den Dreck sind nach einer langen Phase der Ruhe zurück.

"Egal, ob der Pächter wechselt oder nicht - der Vorstadtverein wünscht sich eine stärkere aktive Kommunikation aller Betreiber", sagt Schmidt. Dazu gehören neben dem "Casual Rok" auch die "Resi" und der "Club Fogon". Auch sie will der Vorstadtverein bald, zum Beginn der neuen Disco-"Saison" im Herbst, zu einem Runden Tisch einladen.

