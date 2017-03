Club und Sushi-Lounge: "Nachtkind" in Nürnberg eröffnet

Nachts Diskothek, tagsüber Sushi-Lounge - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Neue Partylocation für Nürnberg: Am Samstagabend eröffnete der neue Club "Nachtkind" nahe des Hauptbahnhofs. Bis Ende 2015 befand sich in den Räumen die Diskothek "Goja", danach war dort für kurze Zeit das "11" beheimatet. Doch das "Nachtkind" will nun mehr sein als nur ein Club für die Feierwütigen.

lio