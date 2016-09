Clubfan rastet nach Derby an Fastfood-Tresen im Bahnhof aus

NÜRNBERG - Nach dem Frankenderby verlor ein laut Bundespolizei "genervter Fußballfan" in einem Schnellrestaurant im Nürnberger Hauptbahnhof die Kontrolle über sich. Der Mann randalierte in dem Laden und verletzte dabei einen 13-Jährigen.

Ein nach Angaben der Bundespolizei "streitsüchtiger Mann" randalierte am Dienstagabend gegen 20 Uhr in einem Schnellraustaurant im Nürnberger Hauptbahnhof. Der betrunkene Clubfan und seine zwei Begleiter gaben ihre Bestellungen auf, mussten aber etwas warten, da diese frisch zubereitet wurden. Das gefiel dem Mann überhaupt nicht. Als die Menüs und Cheesburger dann serviert wurden, "überprüfte er die Bestellungen und blockierte dadurch das Bedienen weiterer Kunden", so die Bundespolizei.

Die Folge war eine verbale Auseinandersetzung mit dem Angestellten - dann griff der Mann zu drastischeren Mitteln. Er zog seinen Gegenüber über die Theke, schubste ihn von sich weg und schüttete ihm obendrein ein Getränk ins Gesicht. Auch eine weitere Mitarbeiterin bekam von dem Gast eine feuchte Abkühlung.

Das war aber noch nicht das Ende seines Treibens: Danach warf er Fastfood und Gegenstände auf den Boden. Nachdem ein weiterer Gast versuchte, die Situation zu entschärfen, flüchtete der Mann aus dem Laden. Dabei soll er einen 13-Jährigen zu Boden gestoßen haben. Das linke Knie des Jungen blieb bei dem Sturz nicht unbeschadet, er verletzte sich leicht. Die Bundespolizei ermittelt wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.

