Comeback am Airport: Tuifly hebt wieder von Nürnberg ab

NÜRNBERG - Tuifly stationiert mit Beginn des Sommerflugplans am 31. März wieder ein Flugzeug am Albrecht Dürer Airport. Die Ferienfluggesellschaft wird aus Nürnberg direkt nach Heraklion, Korfu, Kos und Rhodos (Griechenland), nach Fuerteventura, Las Palmas und Teneriffa (Kanarische Inseln) sowie Hurghada und Marsa Alam (Ägypten) fliegen.

"Wir haben schnell reagiert. Mit über 600 Flügen und einer vor Ort stationierten Boeing 737-800 wird Tuifly im Sommer nach Nürnberg zurückkehren. Das Potenzial in Franken ist enorm und wir freuen uns, so viele Sonnenziele direkt anzubieten", sagt Oliver Lackmann, Geschäftsführer der Tuifly GmbH.

Der jetzt buchbare Sommerflugplan enthält Verbindungen zu beliebten Zielen in Südeuropa und Nordafrika. "Damit wird kurzfristig ein Teil des aufgrund der Germania-Insolvenz fehlenden Flugangebots durch einen renommierten Partner ersetzt", sagt Flughafen-Geschäftsführer Michael Hupe. Nordbayern sei für den Veranstalter Tui traditionell ein starker Markt. "Es freut uns, dass Urlaubsreisende weiterhin von einem breiten Angebot an Nonstop-Flügen zu beliebten touristischen Zielen profitieren können", so Hupe weiter.

Tuifly kann in Nürnberg bereits auf eine eigene Station zurückgreifen. Künftig werden die Crews mehrfach täglich mit bis zu 189 Passagieren von Nürnberg in den Süden starten. Der Erstflug hebt am 24. April zur Hauptstadt Kretas, Heraklion, ab.

