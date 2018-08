Community Day bei Pokémon Go: Fans fluten Wöhrder Wiese

Hype um Handyspiel geht am Wochenende in neue Runde - Evolis in Spezialform - vor 20 Minuten

NÜRNBERG - Wer sich dieses Wochenende wundert, warum auf der Wöhrder Wiese oder im Nürnberger Stadtpark Grüppchen von Menschen auf ihre Smartphones starren: Es ist Community Day bei Pokémon Go. Und dieses Mal gibt es bei dem Smartphone-Spiel sogar besonders viel zu holen.

Beim Community Day im August gibt es Evolis, soweit das Auge reicht - besonders beliebt bei den Pokémon-Go-Fans sind die Shinies, extrem seltene, glitzernde Versionen der Pokémons. © Julia Ruhnau



Der Hype um Pokémon Go ist vorbei? Mag sein, doch inzwischen hat sich eine eingeschworene Community gebildet, die weiterhin ausdauernd auf die Jagd nach Pikachu, Onyx und Co. geht. Zum Beispiel an diesem Wochenende. Wer am Samstag um die Mittagszeit über die Wöhrder Wiese ging, sah jede Menge Menschen, die konzentriert auf ihre Smarphones starrten - oft zusätzlich bewaffnet mit Powerbanks.

Jagd auf Shiny-Pokémons

Der Grund? Jeden Monat gibt es einen Community Day, an dem ein Pokémon des Tages zur Jagd freigegeben ist - und zwar in viel größerer Zahl als sonst. Außerdem bringen die Pokémon an diesem Tag eine Spezialattacke mit und kommen in einer seltenen Form vor: Glitzernde Shiny-Pokémons sind bei den Fans besonders beliebt.

Beim Community Day im August ist Evoli dran. Von 11 bis 14 Uhr konnten Fans am Samstag massenweise die fuchsähnlichen, virtuellen Tiere fangen, auch als Shinies und zusätzlich mit der Spezialattacke "Zuflucht" ausgestattet. Manche sammelten so bereits am Samstag 200 Evolis ein. Wieviele davon Shinies sind, ist ganz unterschiedlich: Mancher betrübter Spieler berichtete von zwei Stück, andere freuten sich über ihre Ausbeute von ganzen zwölf Shinies.

Austausch mit anderen Spielern

Spielen seit zwei Jahren gemeinsam Pokémon Go: Thomas Fink und Stefanie Mayer. © Julia Ruhnau



Stefanie Mayer und Thomas Fink stehen um kurz vor 14 Uhr an der Wöhrder Wiese und schnappen sich die letzten Evolis. Die beiden spielen seit zwei Jahren, heute haben sie sechs Shinies gefangen. "Man sucht ein Shiny, das hundert Prozent hat", erklärt Mayer die Ambitionen der Spieler. Pokémon haben verschiedene Fähigkeiten, wenn die hundert Prozent erreichen, sind sie besonders stark und erfolgreiche Kämpfer. "Ich habe in zwei Jahren etwa 40.000 Pokémon gefangen und davon waren vielleicht sieben Hundert-Prozenter", sagt Mayer.

Für die beiden hat das Spiel auch einen sozialen Aspekt: "Es hat sich eine Community gebildet", beobachtet Fink. Man tausche sich nun häufig mit anderen Spielern aus, trifft Menschen, mit denen man im "normalen" Leben eher nicht in Kontakt kommen würde. Auch Paare sehe man oft - so wie Fink und Mayer, die bei den gemeinsamen Spaziergängen auch gerne ein Auge auf neue Pokémons werfen.

Außer der Wöhrder Wiese sind in Nürnberg auch der Stadtpark oder Tiergarten beliebte Fundorte. Dort könnte es auch am Sonntag voll werden - wenn die zweite Phase des Community Days startet. Der findet dieses Mal nämlich an zwei Tagen für jeweils drei Stunden statt - und nicht wie normalerweise nur an einem Tag im Monat.

Community Days finden bei Pokémon Go einmal im Monat statt und werden über das Spiel angekündigt. Außerdem können Spieler sich über Seiten wie mein-mmo oder pokemongolive auf dem Laufenden halten. Die Events sind weltweit am gleichen Tag und dauern drei Stunden. Am 11. und 12. August können die Spieler von 11 bis 14 Uhr das Spezial-Pokémon Evoli fangen. Ausnahmsweise ist die Entwicklung von dessen Spezialattacke Zuflucht bis Montag möglich.

