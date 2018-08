Am Dienstagmittag ist in Nürnberg ein VW Crafter mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Als ein Mann sein Fahrzeug am Marientorgraben verbotenerweise nach links lenken wollte, um zu wenden, übersah er offenbar die Bahn - die beiden Fahrzeuge kollidierten auf den Schienen. Der Straßenbahn-Fahrer erlitt einen Schock, der Fahrer des Crafter wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht.