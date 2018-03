Container brennen: Flammen auf Nürnberger Recyclinghof

Polizei hat das Areal am Pferdemarkt weiträumig abgesperrt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Plötzlich brannten gleich sechs Container: Flammen auf dem Recyclinghof am Nürnberger Pferdemarkt sorgen derzeit für einen größeren Einsatz der Feuerwehr. Die Hintergründe sind noch unklar.

Die Feuerwehr rückte mit Dutzenden Einsatzkräften an: Auf dem Recyclinghof am Nürnberger Pferdemarkt brannte es am Montagabend. Offenbar fingen mehrere Container Feuer, die Hintergründe sind noch unklar.