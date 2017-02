"Container Love": Neues Elektrofestival am Nürnberger Hafen

Beats und Sonne in Industrial-Location - Trailer bereits online - vor 30 Minuten

NÜRNBERG - Nürnbergs Elektro-Szene darf sich auf ein neues, absolutes Highlight freuen! Diesen Sommer steigt am Nürnberger Hafen erstmals das Festival "Container Love". Zwei Tage lang wummern dann Beats über das Gelände im Süden - das Line-up nimmt bereits Formen an.

Am Wochenende 8. und 9. Juli verwandelt sich der Nürnberger Hafen zum Mekka für Elektro-Jünger. Damit tritt das neue Festival in direkte Konkurrenz zum "Sommerliebe"-Open-Air im Stadionbad, das ebenfalls am zweiten Juli-Samstag stattfindet.

Der Veranstalter von "Container Love", das Concertbüro Franken, verspricht eine "atemberaubende Kulisse", denn: "Aus dutzenden Schiffscontainern entsteht eine kleine Stadt." Genaueres zum Gelände wird noch bekanntgegeben, aber einen Trailer mit Videomaterial vom Hafen gibt es bereits.

Das Motto der Veranstaltung lautet: "2 Days - 3 Stages | 1 Night - 2 Clubs". Und bedeutet, dass es drei Floors gibt, auf denen zwei Tage lang gefeiert werden darf. Zudem steigt nach dem ersten Festivaltag im Hirsch und in der Rakete die Aftershowparty - inklusive Afterhour. Der Veranstalter wird wohl auch Shuttlebusse anbieten, die die Feiernden sicher vom Hafen zu den beiden Clubs bringen.

Das bisher bestätigte Line-up: Felix Kröcher, Dubspeeka, Marco Effe, Hidden Empire, Elmar Strathe, Florian Frings, Lydia Eisenblätter, DJ To., Roumex, Adama, Adam Kay, Milan Milano.

Ab Dienstag läuft der Vorverkauf der regulären Tickets, vorher konnten sich besonders flinke Elektrofans bereits einen Frühbucherrabatt sichern. Wer ein Bändchen des "Burning Beach"-Festivals (16. bis 18. Juni) in Pleinfeld hat, bekommt fünf Euro Nachlass auf das Gesamt-Wochendticket.

psz