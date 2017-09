Containerdorf steht: Abriss der Hauptpost bahnt sich an

Ursprünglicher Termin zum Umbau hatte sich mehrfach verschoben - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Noch im September ist der Startschuss für den Abriss der Gebäude auf dem Gelände der ehemaligen Hauptpost. Beginn ist im Bereich der Allersberger Unterführung, dann folgen die Gebäude in der Bahnhofstraße und schließlich wird bald eines der Wahrzeichen am Hauptbahnhof verschwinden: der markante Kopfbau.

In diese Container, die derzeit auf den Platz des ehemaligen Taxistands am Hauptbahnhof gehoben werden, wird Mitte November das Kundenzentrum der Post einziehen. © Foto: Roland Fengler



Zurzeit heben Kräne gewaltige grau-weiße Container auf den Platz des ehemaligen Taxistands, die Anlage ist zwei Stockwerke hoch. Weil sie bis mindestens 2020 als Post-Kundenzentrum dienen sollen, stehen die Container auf einem stabilen Betonfundament.

Nach Auskunft der Deutschen Post werden Mitte November die Postfachanlage, der Zustellstützpunkt und die Postbank-Filiale in die Containerburg einziehen, zusätzlich sollen im Außenbereich Parkplätze für Mitarbeiter und Kunden entstehen. "Wir werden insgesamt um die 550 Quadratmeter belegen", sagte ein Sprecher der Deutschen Post. Ab wann die Kunden für ihre Erledigungen in die Container gehen können, würden sie rechtzeitig erfahren.

Termin wurde immer wieder verschoben

Die Räumung der alten Hauptpost ist der erste Schritt zu ihrem Abriss. Eigentlich sollten alle Gebäude des Post-Komplexes bereits Mitte 2017 abgerissen werden, doch der Termin wurde immer wieder verschoben. Erst gestern gab der Münchner Investor Hubert Haupt Immobilien, der das gesamte Areal der ehemaligen Hauptpost erworben hatte, bekannt, dass man in diesem Monat mit dem Bauvorhaben starten werde.

Zunächst müssen die Gebäude im Bereich der Allersberger Unterführung weichen, im ersten Quartal 2018 folgt der Abbruch der Gebäude in der Bahnhofstraße. Wenn die Container im November bezogen sind, wird der Abriss des Kopfbaus vorbereitet. Wie mehrfach berichtet, soll bis 2020 an der Stelle der ehemaligen Hauptpost ein Hotel- und Dienstleistungskomplex entstehen. Dann will die Deutsche Post wieder an den alten Platz zurückziehen.

Ngoc Nguyen