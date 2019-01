Cooler geht's nicht: Fanta 4 feiern mitten in Nürnberg

NÜRNBERG - Wie cool sind die denn bitte? Erst haben die Fantastischen Vier auf ihrer "Captain Fantastic"-Tour am Montag die Nürnberger Arena abgerissen, dann gingen die Jungs in der Altstadt noch mit ihren Fans steil. Einen passenderen Club hätten sich Fanta 4 für ihre Aftershow-Party allerdings wirklich kaum aussuchen können.

Starallüren? Fehlanzeige! Bei ihrem Spontan-Besuch in der Ol' Dirty Soundbar in Nürnberg zeigten die Fantastischen Vier keinerlei Berührungsängste.



Was für ein Abend - am Montag brachten die Hip-Hop-Urgesteine Fanta 4 die Nürnberger Arena zum Kochen. Doch nicht nur das Konzert zeigte, dass die Vier es immer noch können: Noch auf dem Konzert griff Musikerkollege DJ Thomilla zum Mikrofon und lud die Konzertgäste zur Aftershowparty in den Nürnberger HipHop-Club Ol' Dirty Soundbar ein. "Da war es uns schon etwas bange, ob das gut geht. Schließlich passen bei uns nur circa 150 Personen in die kleine HipHop Bar", erzählt Charly Ott, einer der beiden Pächter der Ol' Dirty, der natürlich auch beim Konzert war. Gut gelaunt stiegen dann aber sogar drei der Fanta4-Jungs inklusive kompletter Liveband in die Busse, um den Club in der Weißgerbergasse in der Altstadt zu entern.

Verwaister VIP-Bereich

Und dort machten die Hip-Hopper den Abend dann endgültig unvergesslich: Denn von Starallüren kann bei den Fantas wirklich keine Rede sein. Wie Ott erzählt, "war der extra abgesperrte VIP-Bereich meistens verwaist". Smudo schnappte sich nach 20 Minuten einen Kopfhörer, funktionierte diesen zum Mikro um und rappte zu den Beats von DJ Thomilla. Thomas D. verbrachte den Abend auf der Tanzfläche und machte Fotos mit den begeisterten Fans.

Und durstig ist auch niemand geblieben, an der Bar haben sich die Rapper den ein oder anderen Drink schmecken lassen, verrät der Pächter. "Volles Haus an einem Montag, die fantastischen Vier im Haus und DJ Thomilla an den Plattenspielern... hat man auch nicht alle Tage in Nürnberg!", so sein Fazit über den außergewöhnlichen Montag. Doch er ist sicher nicht der einzige Nürnberger, der diesen Partyabend so schnell nicht vergessen wird.

