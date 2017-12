CSU fordert für neue Uni Umplanung am Südbahnhof

Kurzbeschreibung: Bei einer Kabinettssitzung Anfang Mai 2017 im Nürnberger Heimatministerium gab die Bayerische Staatsregierung bekannt: An der Brunecker Straße in Nürnberg soll ein Uni-Campus für 6000 Studierende entstehen. Ihre Lehrstühle sollen sich vor allem um die Bereiche Mobilität der Zukunft, Energieforschung, Robotik, Leistungselektronik und Sicherheit in der Informationstechnik kümmern. Bayern will bis zu eine Milliarde Euro in den neuen Campus investieren, der den Status einer eigenen Universität erhalten soll.

