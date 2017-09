CSU fordert: Handy-Ladestationen in Nürnbergs "Öffis"

NÜRNBERG - Ein Leben ohne Smartphone und Co. ist für viele Menschen kaum noch denkbar. Wehe, wenn da mal der Saft ausgeht. Damit das nicht so schnell passiert, fordert die CSU Ladestationen für mobile Endgeräte in Bussen und Bahnen der VAG.

Werden Nürnbergs Busse und Bahnen bald mit Ladestationen für Smartphones und andere Endgeräte ausgerüstet? Die CSU hat diese technische Neuerung nun beantragt. © Hans-Joachim Winckler



"Die Nahverkehrsmittel der VAG sind während der Fahrzeit gerne genutzte Orte zum Surfen, Lesen oder Musikhören", schreibt Marcus König in einem Antrag an die Stadtverwaltung.

Ein entscheidender Faktor bei intensiver Nutzung von Handy und Co. sei die Verfügbarkeit von Lademöglichkeiten, so der verkehrspolitische Sprecher der CSU-Stadtratsfraktion. Während man sein Handy im Auto problemlos aufladen könne, sei das in den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht möglich.

"Wird auf dem Heimweg vom Einkaufsbummel der Arbeit oder einer Feier in Bus oder Bahn der Akku leer, ist man der Möglichkeit beraubt, bei Musik zu entspannen oder in Gefahrensituationen den Notruf zu wählen", begründet König sein Anliegen.

Nachrüstungen in Nürnberg?

Einige Städte in Deutschland, so König weiter, befänden sich gerade in der Prüfung oder sogar schon in der Umsetzung. So baue etwa die Stadt Hamburg nach einer Testphase in den neuen Zügen ihrer U-Bahn-Linien USB-Landeanschlüsse ein.

Die CSU beantragt deshalb, dass die Verwaltung gemeinsam mit der VAG prüft, ob in Nürnberg Fahrzeuge nachgerüstet werden können. Bei Neubestellungen sollen die Ladeanschlüsse gleich berücksichtigt werden – und zwar neben den klassischen USB-Anschlüssen auch vandalismussichere Induktionsladeverfahren.

