"Curvy Supermodel" als Gesicht der neuen Wöhrl-Kampagne

Die Siegerin der Castingshow kommt für Autogrammstunde nach Nürnberg - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Sie hat Deutschlands schönste Kurven, mit denen nun auch das Nürnberger Modehaus Wöhrl wirbt: Hanna Wilperath hat die Castingshow "Curvy Supermodel" gewonnen und ist das Gesicht der neuen Kampagne "Starke Mode für starke Frauen". Ein Gespräch.

Kommt für eine Autogrammstunde nach Nürnberg: Hanna Wilperath, Siegerin von "Curvy Supermodel". Foto: F.: PR



Frau Wilperath, haben Sie damit gerechnet, dass Sie die Show gewinnen könnten?

Hanna Wilperath: Ganz und gar nicht. Ich habe nicht mal damit gerechnet, dass ich ins Finale kommen könnte. Als dann mein Name fiel, habe ich angefangen zu heulen und mir gedacht: "Wer zwickt mich denn jetzt, das ist doch ein Traum!" Als ich dann realisiert hatte, dass es Wirklichkeit ist, hätte ich die ganze Welt umarmen können!

Wenn Sie sich zu Beginn so wenig Chancen ausgerechnet haben, wie kam es, dass Sie bei der Show überhaupt mitgemacht haben?

Wilperath: Mir war es einfach wichtig, ein Zeichen zu setzen, dass es nicht nur ein Schönheitsideal gibt. Man kann immer viel reden, mir war es einfach wichtig, auch tatsächlich etwas zu tun.

Hat sich in Ihrem Leben nach der Castingshow viel verändert?

Wilperath: Sehr viel sogar! Meinen Job im Vertriebsinnendienst einer Modefirma hatte ich schon gekündigt, bevor ich wusste, dass ich in der Show mitmachen darf. Zu der Zeit wollte ich mich neu orientieren und mein Plan B war, Soziale Arbeit zu studieren. Dann kam die Show und jetzt bin ich hauptberuflich Model. Ach, und was sich noch verändert hat: Ich werde jetzt tatsächlich auf der Straße erkannt, was schon ziemlich komisch ist (lacht). Meistens bin ich aufgeregter als diejenigen, die mich ansprechen.

Sind Sie vor der Autogrammstunde hier in Nürnberg auch aufgeregt?

Wilperath: Schrecklich aufgeregt sogar! Es ist etwas Besonderes für mich, weil es meine erste richtige Autogrammstunde ist. Aber ich freue mich riesig darauf!

Wie sieht für Sie die Zukunft aus? Plan B ist jetzt vermutlich auf Eis gelegt...

Wilperath: Ja, ich möchte jetzt erst einmal gemeinsam mit meiner Agentur an meiner Modelkarriere arbeiten.

Modeln wird automatisch mit Verzicht verbunden. Wie ist es bei einem kurvigen Supermodel?

Wilperath: Ich muss natürlich auch auf meine Ernährung achten. Nicht zuletzt wegen meiner Haut. Und ich habe zwar Kurven, aber schwabbeln darf bei mir nichts. Außerdem braucht es ein gewisses Maß an Fitness, um ein Acht-Stunden-Shooting durchzustehen. Deswegen versuche ich, jeden Tag so aktiv wie möglich zu gestalten.

Was möchten Sie Frauen sagen, die nicht die "perfekten Maße" haben?

Wilperath: Keine Frau sollte sich über ihre Kurven, ihre Größe oder ihren Körper definieren! Wichtig ist es, damit aufzuhören, ständig nur die vermeintlichen "Problemzönchen" zu sehen, sondern sich auf das Schöne zu konzentrieren und seine Schokoladenseiten in den Vordergrund zu stellen!

Am Freitag um 16 Uhr gibt die 24-Jährige gemeinsam mit Modelagent Peyman Amin (bekannt aus "Germany’s next Topmodel") Autogramme bei Wöhrl in Nürnberg.

Interview: ARIANE FITZGERALD