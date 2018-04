Viele Besucher freuen sich das ganze Jahr auf die einmalige Atmosphäre, die entsteht, wenn die Nürnberger Altstadt in blaues Licht getaucht wird. Redakteure der Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung haben sich das diesjährige Programm genauer angeschaut. Ein Highlight ist auch diesmal die Illumination an der Kaiserburg. An ihren Fassaden lässt der amerikanische Künstler und Musiker Dan Reeder die Projektion "Anything goes" entstehen. © Daniel Karmann/dpa